Iohannis: Cheia pentru dezvoltarea sustenabilă a ţării noastre este educaţia

Preşedintele României a transmis, la conferinţa „Smart Diaspora” de la Timişoara, că a acordat Înaltul Patronaj acestei „manifestări ştiinţifice de excelenţă ca o recunoaştere a continuităţii dovedite în demersul ambiţios de a conecta cercetătorii români”.

„Mă bucur să transmit un mesaj în deschiderea Conferinţei „Smart diaspora – diaspora în învăţământ superior, ştiinţă, inovare şi antreprenoriat”, care are menirea de a crea veritabile punţi de legătură între elitele României. Ediţiile anterioare ale conferinţei au generat proiecte de colaborare cu impact pe termen lung şi sunt convins că rezultatele vor fi pe măsură şi în acest an. Dumneavoastră, organizatorii, aţi creat spaţiul ideal pentru dialog şi cooperare între cercetătorii români din ţară şi cei din toate colţurile lumii. Deloc întâmplător, această întrunire de înaltă ţinută se desfăşoară în oraşul de pe Bega, care deţine titlul de Capitală Europeană a Culturii. Am acordat Înaltul Patronaj acestei manifestări ştiinţifice de excelenţă ca o recunoaştere a continuităţii dovedite în demersul ambiţios de a conecta cercetătorii români din jurul lumii. În aceste zile, aici, la Timişoara, ştiinţa şi inovarea nu vor ţine cont de graniţe. Această conferinţă are potenţialul de a mobiliza comunitatea ştiinţifică şi academică pentru a creiona direcţii de colaborare, pentru a pune bazele unor reţele de specialişti sau pentru a le consolida pe cele deja existente”, a transmis Klaus Iohannis, în mesajul citit de către consilierul prezidenţial Diana-Loreta Păun.

Potrivit mesajului citit, președintele a mai transmis că de la începutul primului său mandat a articulat „viziunea unor comunităţi profesionale pe domenii de expertiză, indiferent de domeniu, între românii din ţară şi cei din străinătate, şi mă bucură faptul că această Conferinţă înfăptuieşte această viziune la cel mai înalt nivel de competenţă. Într-o eră a digitalizării accentuate, tiparele de comunicare şi interacţiunea umană s-au schimbat fundamental”.

Ce vrea prin România Educată

„Transferul de know-how, iniţierea şi desfăşurarea proiectelor de colaborare sau de investiţii, prin intermediul reţelelor ştiinţifice, sunt facilitate de noile instrumente tehnologice, care au remodelat conectarea şi interacţiunea cercetătorilor. Astfel, abilităţile şi expertiza pot fi valorificate rapid şi cu uşurinţă, indiferent unde s-ar afla cel sau cea care le deţine. În acest context favorabil, angajamentul României în crearea şi menţinerea legăturilor cu diaspora ştiinţifică este crucial, iar instituţiile statului român trebuie să îşi asume rolul de catalizator. Perspectivele şi experienţele unice ale comunităţii diasporei ştiinţifice şi academice, judicios valorificate, contribuie la conectarea ecosistemului de cercetare românesc la cele regionale şi globale”, mai arată sursa citată.

„De altfel, intensificarea eforturilor de internaţionalizare a universităţilor din România este unul dintre obiectivele proiectului România Educată. Cheia pentru dezvoltarea sustenabilă a ţării noastre este educaţia. Prin temele abordate, programul conferinţei se aliniază cu priorităţile mele ca preşedinte al României. Limitarea schimbărilor climatice şi protejarea adecvată a mediului constituie provocări importante la nivel naţional şi internaţional. Pentru a le putea răspunde adecvat, este nevoie de implicarea tuturor, iar contribuţia experţilor români din afara graniţelor este esenţială. Avem nevoie de cunoştinţele şi de capacitatea dumneavoastră de inovare”, a mai precizat şeful statului.

Consiliera a punctat faptul că „Administraţia Prezidenţială a cooptat în ultimii ani experţi români din diaspora în grupuri de lucru pe diverse tematici, precum copiii rămaşi singuri în ţară, repatrierea forţei de muncă din străinătate, educaţia privind schimbările climatice şi mediul, şi a cooptat experţi şi în elaborarea unei viziuni integrate în ceea ce priveşte răspunsul României la aceste probleme presante”