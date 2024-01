Impas pe comasarea alegerilor. Ciolacu le-a cerut celor din PSD să nu voteze nicio modificare la legislația electorală

Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a precizat că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în coaliţie Mai mult, a cerut ca fiecare lider de partid să aibă curajul să abordeze alegerile cu mandatul pe masă.

Întrebat dacă a fost luată o decizie privind comasarea alegerilor, Marcel Ciolacu a precizat: „După unii da, după alţii nu. Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă ar fi dispus PSD să accepte vreo variantă de comasare a alegerilor, miercuri la Parlament.

„Eu am spus întotdeauna: o negociere bună trebuie să se ridice amândoi, cei care negociază, mulțumiți. Fiecare intră cu pretenții în negociere. Noi avem în schimb altă problemă. Noi nu vorbim cu românii. Eu am fost în Satu Mare, în Bihor, în Maramureș, în Baia Mare. Nu m-a întrebat niciun român de comasare, nu m-a întrebat niciun român de când facem alegeri, dacă avem un candidat unic. Nu îi interesează pe români acest aspect. Ne folosim prea multă energie pentru acest subiect. Comasarea se poate cu modificări legislative. Comasarea se mai face și în alte state membre ale UE. În acest moment le-au și decis”, a conmpletat liderul PSD.

Cine nu iese pe primul loc pleacă acasă

„Singurul lucru pe care mi l-am asumat e că PSD o să fie pe primul loc. Dacă nu e așa, o să plec. Aștept și pe competitorii mei să facă la fel. Bărbătește faci un pas înapoi, dacă nu câștigi. Am înțeles că domnul Simion a spus că o să fie pe primul loc. Ori suntem bărbați, ori comentăm”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

De altfel. acesta i-a numit pe toți liderii care au zis că vor câștiga - George Simion, Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Nicolae Ciucă - spunând că fiecare ar trebui să-și dea demisia dacă nu se adeverește pronosticul lor.