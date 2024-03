Guvernul a aprobat OUG de comasare a alegerilor și care permite traseismul temporar al primarilor

Guvernul a adopta vineri proiectul de ordonanţă de urgenţă privind organizarea alegerilor europarlamentare şi alegerilor locale în data de 9 iunie 2024.

„Alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024, precum și pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 se vor desfășura în aceeași zi, duminică, 9 iunie 2024, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobată de Executiv”, prevede OUG adoptată de Executiv.

„Perioada electorală pentru alegerile din data de 9 iunie va începe la data de 12 martie 2024 și se va încheia în termen de trei zile de la publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României partea întâi”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, la finalul şedinţei de vineri a Executivului.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Toni Greblă, a precizat că la elaborarea proiectului de OUG, AEP a fost coautor, alături de Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe.

„Autoritatea electorală permanentă a fost coautor alături de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Afacerilor Externe la întocmirea proiectului Ordonanței de Urgență. Aș vrea să fac de la început în o singură precizare: dacă cele două tipuri de alegeri europarlamentarele și localele ar fi fost organizate separat tot am fi avut nevoie de un act normativ de o ordonanță de urgență deoarece între timp au intervenit modificări tehnice care făceau necesară reglementarea acelor domenii. Una din modificări privește organizarea votului în străinătate ,s-a renunțat la ideea acelor liste suplimentare care erau consemnate cu pixul și semnătura celui care vota, acum folosind SIMPV (Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot n.r),o aplicație ... lista suplimentară pentru cetățenii români rezidenți în străinătate se generează electronic și se câștigă și timp și acuratețe pentru că un cetățean care a votat o dată în străinătate nu poate să mai voteze a doua oară la o altă secție din țară sau din străinătat”, a explicat Greblă.

Președintele AEP a afirmat că în ce privește cuprinsul Ordonanței au fost făcute doar modificările necesare în ceea ce privește chestiunile tehnice care țin de organizarea și de desfășurarea alegerilor

„Adoptând Ordonanța de Urgență sm fost preocupați să respectăm Constituția, recomandările Comisiei de la Veneția și bunele practici în materie electorală, astfel încât nu am modificat ceea ce se cheamă legislație electorală. Am făcut cuvenitele modificări numai în ceea ce privește chestiunile tehnice care țin de organizarea și de desfășurarea alegerilor. Atât Comisia de la Veneția cât și Constituția României, practica Curții Constituționale nu recomandă modificări ale legislației electorale, nu simple ajustări tehnice care sunt necesare pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor și din acest punct de vedere am fost preocupați de creșterea, de mărirea gradului în care cetățenii pot să-și exercite votul, de mărirea termenilor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi. Deci nu am restrâns niciun termen, niciun drept în nicio situație, ci dimpotrivă am căutat să le lărgim” a explicat Greblă.

Potrivit, președintelui AEP, perioada electorală a fost mărită de la 75 la 90 de zile și pentru alegerile locale.

„Perioada electorală cea în care pot fi desfășurate activități care finalmente duc la obținerea unui rezultat final a fost mărită de la 75 la 90 de zile și pentru alegerile locale tocmai pentru a da posibilitate, un timp în plus competitorilor electorali. să poată săăși organizeze activitatea în așa fel încât să poată să depună candidaturile semnăturile și așa mai departe inclusiv cu 30 de zile înainte să poată să fie declanșată campania electorală. Am stabilit de asemenea nivelul indemnizațiilor pentru membrii diverselor birouri care se organizează, de la Biroul electoral central până la Biroul de secție, componența acestora, numărul acestora, care este identic cu cel de la alegerile desfășurate în 2019, respectiv 2020, astfel încât considerăm că acum atât competitorii electorali cât și toți ce i a angrenați în organizarea și desfășurarea alegerilor au un mijloace legale la îndemână pentru a putea să organizăm, să desfășurăm niște alegeri libere corecte și atât competitorii electorali cât și cetățenii cu drept de vot să poată să fie mulțumiți”, a mai spus Greblă.

Potrivit președintelui AEP, această OUG , care „probabil”va fi publicată în Monitorul Oficial în această seară, „va fi urmată de adoptarea a trei hotărâri de guvern prin care se vor stabili: nivelul cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea alegerilor; calendarul principalelor acțiuni care se desfășoară în această perioadă electorală și principalele măsuri tehnico-organizatorice care vor fi luate în perioada imediat următoare,”

Actul normativ prevede că o persoană poate candida, în același timp, pentru Parlamentul European, precum și pentru funcţia de consilier local, de consilier judeţean, de primar sau de preşedinte al consiliului judeţean, în condițiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit OUG, la alegerile din data de 9 iunie 2024, votarea începe la ora 07:00 și se încheie la ora 22:00.

La ora 22:00, președintele biroului electoral al secției de votare declară votarea încheiată și dispune închiderea localului de vot. Alegătorii care la ora 22,00 se află la sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot pot să exercite dreptul de vot, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, până cel mult la ora 23:59.

Drulă (USR): „Nu-i lăsăm să ne fure viitorul”

Opoziția acuză ca Guvernul că a decis „în ultimul moment” să scoată reprezentanții PMP din secțiile de vot.

„Printr-o șmecherie de 2 bani, este schimbat algoritmul de desemnare a delegațiilor în secțiile de vot și PMP partid cu europarlamentari este scos în favoarea grupului minorităților naționale din Camera Deputaților (altele decât cea maghiară) care primește în premieră un reprezentant.

Cu această modificarea, în secțiile de vot, rămâne să apere voturile voastre doar reprezentantul USR (probabil pentru că nu au găsit un algoritm plauzibil să ne scoată și pe noi). Atenție! Această modificare este făcută azi, în ultimul moment, chiar față de textul OUG pus în transparență acum câteva zile. Seara ca hoții. Democrație a la PCR = Partidul Comasat Român PSD-PNL. Nu uitați. Puterea e la voi, la vot, oricâte măgării fac ei. Veniți în 9 iunie și puneți cu sete ștampila pe USR și Dreapta Unită pe toate buletinele. Vorbiți și cu prietenii, părinții, colegii de muncă, vecinii. Suntem mult mai mulți decât vor ei să credem. De-asta le e frică. Nu-i lăsăm să ne fure viitorul”, a precizat preşedintele USR, Cătălin Drulă.