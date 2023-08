Grindeanu: I-am cerut domnului Boloş 16 miliarde de lei la rectificare, am crezut că face infarct

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat că ministerul pe care îl conduce va avea până la sfârşitul anului un buget peste 30 de miliarde lei, mai mult decât dublul bugetului pe anul 2021.

„Să ştiţi că la final de 2021, când am preluat ministerul, bugetul Ministerului Transporturilor era de 14 miliarde. Era cel mai mare de până atunci, că a crescut. Eu cred că anul acesta, adică după 2 ani, finalul anului ne va prinde la Ministerul Transporturilor cu un buget peste 30 de miliarde, deci mai mult decât dublu. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucrări deschise şi asta e foarte bine, dar trebuie să rămână în ritmul ăsta mulţi ani de acum încolo, ca să ajungem într-un final să avem o reţea, o infrastructură decentă în România. Altfel băltim, cum s-a băltit şi până acum. De aceea am cerut 16 miliarde la rectificare. I-am cerut domnului Boloş, am crezut că face infarct când a auzit de 16 miliarde. Asta e, dacă vrei să ai şantiere şi vrei să ai autostrăzi şi căi ferate, lucrurile astea costă", a declarat Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.

Ministrul a mai subliniat că sunt multe şantiere deschise, pentru care există şi finanţare, însă aduc o serie de provocări.

„De exemplu, în acest moment, de aici o să plec pe zona Cluj-Nădăşelu, partea Sălajului, pentru că acolo sunt cele două loturi care sunt executate de acea companie românească bine cunoscută, care în acest moment cred că are în execuţie vreo 460 de kilometri de autostradă şi drum expres. Eu nu cred că există în Europa vreo companie, astăzi, când vorbim, care să aibă atâta. E o companie care până acum nu doar că şi-a terminat la timp toate lucrările, dar toate lucrările pe care le avea le-a devansat şi contractele au mers aşa cum trebuie. E adevărat că deschizându-se foarte multe şantiere în România avem mai multe provocări, pe de o parte, e o provocare legată de forţa de muncă, aşa cum ştim, avem o mare problemă din acest punct de vedere (...) Gândiţi-vă că doar anul trecut am semnat contracte la Ministerul Transporturilor de 10,3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă cât toţi ceilalţi 5 ani dinainte la un loc", a mai arătat Grindeanu.