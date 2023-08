Gheorghe Falcă: România are nevoie de vocea puternică a PNL. Nu putem să tăcem de dragul stabilității politice

Eurodeputatul Gheorghe Falcă a transmis într-o postare pe Facebook că în România este nevoie de o voce puternică a PNL și că „țara și problemele ei nu pot fi sacrificate” de dragul liniștii politice, invocând tragediile produse în lanț în ultima perioadă, care „au legătură directă sau indirectă cu cei de la PSD”.

„Mai mult ca oricând, România are nevoie de o voce clară și puternică din partea PNL”, a scris eurodeputatul Gheorghe Falcă pe Facebook, amintind de șirul de tragedii produse în ultimele luni.

„În tot acest context și mai ales în condițiile în care o parte din cele de mai sus au o legătură directă sau indirectă cu cei de la PSD, sau cu indivizi asociați lor, din punctul meu de vedere se desprinde o concluzie clară: România are nevoie de vocea puternică și mai ales competentă a PNL”, a mai spus Gheorghe Falcă.

Potrivit eurodeputatului, sunt „mulți lideri PNL cu experiență profesională, politică sau administrativă care au ceva de spus românilor, mai ales în aceste momente, dar care, cumva, nu reușesc să fie auziți”.

„Nu putem să tăcem doar de dragul stabilității politice, pentru că în spatele ei, iată, mor oameni. Nu putem să fim timizi sau timorați în condițiile în care țara - vedem asta zilnic - are nevoie de leadership real la nivel de guvern. Nu putem să lăsăm să treacă tragedie după tragedie când știm că avem în PNL și competența și forța de a oferi soluții la preocupările oamenilor. (...) Cred că Armata, alături de care liberalii s-au aflat de la început, vrea să simtă că nu este neglijată! Eu cred că societatea civilă are nevoie de PNL în lupta pentru transparență, pentru corectitudine, pentru atragerea de fonduri UE. (...) PNL are competența necesară de a impune soluțiile cele mai bune. Are forța politică necesară. Are credibilitatea necesară”, a mai susținut europarlamentarul.

Potrivit liberalului, „țara și problemele ei nu pot fi sacrificate de dragul liniștii. Democrația nu înseamnă liniște ci dezbatere. Libertatea nu înseamnă consens comunist ci dimpotrivă, conflict de idei competente pentru a ajunge la cele mai bune rezultate. Guvernarea, însăși, nu înseamnă deținerea unei puteri oricum efemere și iluzorii, ci capacitatea de a genera prosperitate, securitate și condiții pentru libera inițiativă, pentru competiție”.

„Iată de ce eu cred, cu toată ființa mea, că PNL, prin vocile sale competente, trebuie să devină mai prezent, mai vocal, mai deschis inclusiv față de dezbaterile interne, mai robust în reacțiile față de derapajele stângii. Nu spun că trebuie să ieșim de la guvernare, dar spun și vreau, în mod cert, ca PNL să fie PNL - partidul oamenilor liberi, încrezători, corecți, cu inițiativă, cu dragoste față de țară și față de semeni. Toți acești români au nevoie de vocea liberalilor”, a mai completat eurodeputatul.