George Simion se compară cu Iisus, după scandalul din Parlament. „Nu regret nimic din ce am făcut”

Președintele AUR, George Simion, a spus clar faptul că nu regretă deloc tot scandalul din Parlament, for unde au putut fi auzite jigniri între aleși, unii din partea Alianței pentru Unirea Românilor, și Diana Șoșoacă sau UDMR. În explicarea atitudinii a fost adus în discuție și Iisus Hristos.

„Nu regret nimic din ce am făcut, îmi cer scuze doar în fața românilor că trebuie să vadă asemenea scene în Parlamentul României”, este mesajul lui George Simion, care însoțește o înregistrare video.

„«Când injustiția devine lege, rezistența devine datorie» – nu am zis-o eu, ci un mare președinte. Ce vreți? Să acceptăm ce li s-a întâmplat profesorilor? Că pentru asta am protestat! Ce vreți? Să avem liniște și civilizație în Parlament? Am avut liniște și civilizație 33 de ani și unde ne-a adus”, a spus liderul AUR, pe Facebook.

Liderul AUR s-a comparat apoi cu Iisus, amintind de un moment biblic: „Iisus când a intrat în templu, că tot suntem în zilele sfinte, și a văzut ce se întâmplă acolo, toate chioșcurile și toate tarabele, a pus mâna și le-a dărâmat. Asta avem și noi de făcut cu chioșcurile regimului Ciolacu”, a completat Simion.

Tunurile puse pe Șoșoacă

„Au trimis-o pe Șoșoacă, pur și simplu ca o unealtă, ca să ne strice protestul, cum o face de doi ani de zile. Și acum marea avocată a scris o plângere de te doare mintea. E scrisă cu picioarele”, a mai afirmat Simion.

Liderul susține că nici nu a șantajat-o pe Diana Șoșoacă, nici nu a agresat-o sexual: „Nu am lovit-o nici cu palma nici cu pumnul, lucrul ăsta se poate vedea clar”.

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor s-a declarat optimist că plângerea penală nu-l va afecta. „Nu se întâmplă nimic cu așa-zisa ei plângere. Ea e o unealtă a PSD-ului, dar sistemul ăsta trebuie bătut și o să fie bătut și tarabele lui vor fi răsturnate în 2024, că pe liniște nu mai merge”, a mai afirmat George Simion.