Geoană, despre o posibilă candidatură la prezidențiale cu susținerea PSD și PNL: Se poate și fără dânșii

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a spus la Digi24 că nu își face campanie electorală pe spatele Alianței, reiterând că decizia privind o eventuală candidatură la prezidențiale o va lua după terminarea mandatului.

„Eu simt că ei parcă încearcă să blocheze jocul, să spună suntem noi şi doar noi şi numai noi şi fără noi nu se poate. Se poate şi fără dânşii. Nu pot anticipa ce se decide după locale, probabil că trebuie să se hotărască şi dânşii. Niciodată în istoria post-decembristă nu am avut o situaţie în care cu cinci luni înainte de prezidenţiale să nu ştii candidaţii marilor partide din România”, a explicat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un interviu pentru Digi24.

Potrivit fostului lider social-democrat, „treaba, aşa cum este organizată acum, nu mai este utilă pentru ţara noastră şi trebuie să facem un salt şi o transformare importantă a modului în care facem politică. Cine este dispus să participe la acest efort sănătos, necesar, obligatoriu pentru România, este prietenul şi eventualul meu aliat. Dar doar pentru un joc politic, nu m-aş interesa de jocuri politice. Nu mă interesează nimic altceva decât interesul ţării, oamenii mei, ţara aceasta, respectul pentru România”.

„Nu-mi fac campanie pe spatele NATO. Dacă lumea mă apreciază, mă apreciază pentru cine sunt, pentru ceea ce am făcut în viaţa mea şi dacă după ce voi termina job-ul de la NATO am să mă hotărăsc, cum sunt tot mai înclinat să o fac, să revin şi să slujesc ţara mea aşa am făcut-o toată viaţa, acel lucru îl voi face la momentul potrivit, în condiţii perfect transparente şi fără niciun fel de ambiguitate”, a mai explicat Geoană.

Pericolul dezinformării în contextul alegerilor

„Există şi o dimensiune de securitate economică, de securitate cibernetică, de securitate în faţa atacurilor hibride. Uitaţi-vă ce se întâmplă în Republica Moldova şi la noi, securitate democratică, pentru că va fi jale cu atacurile ruseşti, pe dezinformare, pe cibernetic, împotriva alegerilor, inclusiv din România. La prezidenţiale nu vreau să mă gândesc ce va fi, încercarea de a opri forţele pro-occidentale şi de a aduce, poate, unii mai favorabili decât cei pe care îi avem”, a mai explicat Geoană.