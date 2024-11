Geoana, despre Călin Georgescu: Este interesantă metamorfoza acestui om. L-am întâlnit pro-occidental, pro-NATO şi UE

Mircea Geoană a vorbit într-o conferință de presă despre candidatul care s-a clasat pe primul loc în turul I al alegerilor prezidențiale, care i-a fost și consilier în Ministerul de Externe, afirmând că este surprins de transformarea acestuia.

„Este interesantă metamorfoza acestui om. Când l-am întâlnit, când eram ministru de Externe, la Clubul de la Roma, la BNR, profund pro-occidental, profund pro-NATO şi UE, interesat în teme globale, mi-a făcut o impresie bună”, a relatat Mircea Geoană într-o conferință de presă, potrivit News, explicând că l-a desemnat pentru că avea caracteristicile profesionale de a fi consilier onorific pe teme globale, iar, „la momentul respectiv, părea să fie o alegere bună”.

Potrivit fostului secretar general adjunct al NATO, astăzi „nu este o alegere bună pentru România”.

„Fusese la Programul Naţional de Dezvoltare, părea un tânăr perfect ancorat în lumea occidentală şi în direcţia occidentală. Ce s-a întâmplat în 20 de ani? Întrebaţi-l pe dânsul. Este clar că este opusul la ceea ce am văzut eu atunci. (...) Ce s-a întâmplat cu el în aceşti 20 de ani, este şi pentru mine un mister. E o schimbare radicală, e practic la 180 de grade la ceea ce spunea şi ce făcea atunci şi cum este astăzi. E o întrebare pe care trebuie să şi-o pună românii, nu am răspuns la acest lucru. Nu am mai avut niciun contact cu dânsul de atunci”, a mai explicat Mircea Geoană.

Călin Georgescu, pe primul loc în turul I la prezidențiale

Candidatul independent Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc la alegerile prezidențiale de pe 24 noiembrie, reușind să obțină un procent de 22,94% (2.120.404 voturi), în timp ce candidatura independentă a lui Mircea Geoană a a obținut doar 6,32% (583.900 voturi), fiind clasat pe locul șase.

Marele perdant este Marcel Ciolacu, premier, liderul Partidului Social Democrat, care era cotat cu prima șansă în toate sondajele.