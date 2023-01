Franța și Olanda „așteaptă cu nerăbdare” primirea României în Schengen. Ce spune Aurescu despre evoluția negocierilor DOCUMENT

În declarația comună a României, Franței și Olandei, reprezentanții Parisului și Hagăi menționează sprijinul dat Bucureștiului pentru aderarea la Schengen. Ministrul român al Afacerilor Externe a dat detalii despre discuțiile purtate cu statele UE.

„Franța și Regatul Țărilor de Jos așteaptă cu nerăbdare primirea României în spațiul Schengen cât mai curând posibil. Aderarea României va fi o dovadă clară a principiului conform căruia aderarea este posibilă atunci când criteriile sunt întrunite. România, Franța și Regatul Țările de Jos consideră că reziliența Spațiului Schengen - în special când este vorba de gestionarea eficientă a frontierelor – are o importanță deosebită, și sunt angajate să lucreze împreună, precum și cu alți parteneri, pentru a face toate frontierele externe ale UE mai sigure”, arată declarația semnată de cei trei miniștri de Externe, pe tema Schengen.

Ministrul de Externe al Olandei a reafirmat angajamentul de susținere a României, după ce în spațiul public apăruseră declarații lui Karl Nehammer, cancelarul Austriei, că el și premierul olandez au aceeași poziționare pe tema Schengen.

„Angajamentul nostru a fost acolo, există și va rămâne acolo și acesta este ceva despre care Bogdan și cu mine am discutat de mai multe ori în ultimele două luni și, după cum sunt sigur că știți, acesta nu este, din punct de vedere istoric, un subiect ușor în Olanda. Și totuși, convingerea mea personală este că, dacă, pe de o parte, ești strict, trebuie să fii corect și angajat și cred că a fost un parcurs extraordinar pe care țara ta l-a făcut și de aceea atât prim-ministrul, cât și eu, dar și Guvernul și Parlamentul nostru am spus deja, înainte de Crăciun, la sfârșitul Anului Nou, că vom sprijini România. Acesta este mesajul care a fost deplasat atunci și este în picioare. Ne susținem angajamentul”, a punctat reprezentantul Olandei, Wopke B. Hoekstra.

Aurescu vorbește de sprijin a cel puțin două treimi din statele UE

La rândul său, șeful diplomației române a precizat că ultimele reconfirmări privind Schengenul au fost de la omologii prezenți în sală. „Evident, am discutat cu omologii mei, în primul rând, despre obiectivul prioritar al României de aderare la spațiul Schengen în cel mai scurt timp posibil. Am mulțumit Franței și Olandei pentru sprijinul lor de până acum și pentru abordarea extrem de constructivă, dar și pentru dorința de implicare foarte activă în demersurile de susținere a României în perioada următoare. De altfel, și Declarația scrisă, pe care am semnat-o ceva mai devreme, reflectă acest sprijin puternic și, de aceea, le mulțumesc încă o dată colegilor mei”, a afirmat Aurescu.

„Aș vrea să vă spun că, după cum ați văzut, în ultima perioadă am discutat cu foarte mulți omologi ai mei. Aș spune că am discutat cu peste două treimi dintre colegii care reprezintă state membre ale Uniunii Europene și, în același timp, state membre Schengen, deci cei care votează pentru aderarea României. Toți acești colegi au exprimat sprijinul lor puternic pentru aderarea României și dorința de a se implica, pentru că este vorba nu doar despre un dosar care interesează România, ci este vorba despre un dosar care interesează Uniunea Europeană în întregul său, fiind vorba aici despre aplicarea concretă a principiului unității și a principiului solidarității europene”, a subliniat ministrul Afacerilor Externe

Aurescu a vorbit inclusiv de negocierile cu Suedia și cu Austria: „Am informat cu privire la discuțiile cu Președinția suedeză, cu ministrul de externe Billström, care și-a exprimat angajamentul extrem de constructiv și activ de a contribui, printr-un proces de consultări lansate în perioada următoare, la identificarea de soluții constructive, care să ducă la adoptarea deciziei de aderare la Schengen (...) De asemenea, am informat cu privire la discuțiile avute cu omologul meu austriac, cu privire la deschiderea pe care o avem pentru o cooperare care să ducă la identificarea de soluții, pentru un plan de lucru care să ajungă să răspundă acestui obiectiv pe care România îl are”, a completat Bogdan Aurescu.

Declarația semnată de Olanda, Franța și România

Ca parteneri europeni și aliați NATO apropiați, Guvernele României, Republicii Franceze și Regatului Țărilor de Jos împărtășesc legături profunde de cooperare și înțelegere, bazate pe norme și valori comune.

Statele noastre sunt hotărâte să extindă și să aprofundeze relațiile diplomatice și să își consolideze capacitățile de a răspunde amenințărilor și provocărilor actuale și viitoare la adresa securității și valorilor noastre comune. Această declarație de la București evidențiază ambiția noastră de a impulsiona parteneriatul nostru, care include politica externă, apărarea și securitatea, dezvoltarea durabilă și toate celelalte subiecte relevante de interes comun la nivel european și multilateral.

România, Franța și Regatul Țărilor de Jos lucrează împreună conform cu politicile UE și NATO. Cele trei state desfășoară fiecare activitate comună în conformitate cu valorile, principiile și normele comune.

Sprijinul pentru Ucraina și pentru Republica Moldova

România, Franța și Țările de Jos sunt unite în condamnarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Ne vom intensifica sprijinul pentru poporul ucrainean, pentru a-l ajuta să se apere cu succes. Reiterăm sprijinul nostru pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, în granițele sale recunoscute internațional, precum și pentru furnizarea de asistență multidimensională Ucrainei, inclusiv pentru consolidarea rezilienței și pentru reconstrucția pe termen lung.

Ne exprimăm, de asemenea, angajamentul ferm de a sprijini dezvoltarea stabilității și rezilienței Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova

Cooperarea în materie de securitate

Cei 19 ani de cooperare în cadrul NATO sunt reliefați în mod excepțional prin efortul comun franco-olandez, realizat pe parcursul ultimului an, alături de Belgia, în cadrul Grupului de Luptă de la Cincu. România, Franța și Regatul Țărilor de Jos au lucrat împreună pentru întărirea capacității de descurajare și apărare împotriva amenințărilor externe și vor continua să o facă. Suntem angajați să consolidăm pe termen lung postura de apărare a NATO pe întreg Flancul Estic și să lucrăm împreună îndeaproape pentru implementarea integrală a deciziilor Summitului de la Madrid, și în conformitate cu Declarația Reuniunii Miniștrilor de Externe de la București.

Vom lucra împreună pentru a întări reziliența noastră, a aliaților noștri și a partenerilor noștri din Vecinătatea Estică. De asemenea, ne reafirmăm angajamentul pentru un dialog pe teme de securitate cibernetică în vederea consolidării luptei împotriva criminalității cibernetice.

Migrație și azil

Ne reangajăm să combatem migrația ilegală și să consolidăm cooperarea în Europa, conform cu propunerile din Pactul UE privind Migrația și Azilul. Reiterăm sprijinul nostru pentru o abordare cuprinzătoare a migrației, pe baza principiilor responsabilității și solidarității, reunind politici din domeniul migrației și azilului, cooperarea cu partenerii externi, integrarea și managementul frontierelor.

Extinderea spațiului Schengen

Franța și Regatul Țărilor de Jos așteaptă cu nerăbdare primirea României în spațiul Schengen cât mai curând posibil. Aderarea României va fi o dovadă clară a principiului conform căruia aderarea este posibilă atunci când criteriile sunt întrunite. România, Franța și Regatul Țările de Jos consideră că reziliența Spațiului Schengen - în special când este vorba de gestionarea eficientă a frontierelor – are o importanță deosebită, și sunt angajate să lucreze împreună, precum și cu alți parteneri, pentru a face toate frontierele externe ale UE mai sigure.

Cooperarea multilaterală

În calitate de parteneri care împărtășesc aceeași viziune, avem o tradiție de colaborare în cadrul forumurilor multilaterale pentru a susține libertatea și pentru a afirma și consolida democrația, statul de drept și drepturile omului.

România, Franța și Regatul Țărilor de Jos colaborează în ceea ce privește aceste valori comune, prin apartenența lor la organizații precum Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), instituțiile financiare internaționale și Consiliul Europei.

De asemenea, Franța și Regatul Țărilor de Jos așteaptă cu nerăbdare ca România să fie primită curând ca membru în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Ne reafirmăm loialitatea față de scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și față de promovarea unei ordini internaționale bazate pe reguli.

În cadrul reuniunii comune de la București a miniștrilor afacerilor externe din 27 ianuarie 2023, toate cele trei țări și-au reafirmat sprijinul pentru necesitatea de a asigura tragerea la răspundere pentru cele mai grave crime în conformitate cu dreptul internațional, comise pe teritoriul Ucrainei.

Lucrăm la stabilirea mecanismelor judiciare suplimentare necesare, cum ar fi un posibil tribunal special. Acest demers este complementar sprijinului nostru pentru Curtea Penală Internațională și Curtea Internațională de Justiție.

Acestea sunt semnale clare ale valorilor noastre comune în cadrul multilateral, de importanță deosebită în această perioadă dificilă.

În ceea ce privește doborârea zborului MH17, vom continua să facem tot ce ne stă în putință pentru a stabili adevărul și pentru tragerea la răspundere și asigurarea unei justiții depline pentru victime și rudele lor.

Salutăm procedurile împotriva Federației Ruse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Organizația Aviației Civile Internaționale.

Dezvoltarea durabilă

Țările noastre continuă să sprijine Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și promovarea păcii, securității, stabilității și societăților deschise în țările în curs de dezvoltare. O atenție deosebită este acordată promovării diversității și incluziunii, îndeosebi drepturilor femeilor și copiilor, egalității de gen, drepturilor LGBTIQ+ și combaterii tuturor formelor de discriminare.

Dialogul trilateral

Relațiile noastre diplomatice excelente din prezent vor fi consolidate suplimentar la toate nivelurile. Angajamentul și cooperarea noastră în cadrul reuniunilor multilaterale sunt puternice