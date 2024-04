Director în Ministerul Fondurilor Europene, numit în mandatul lui Cristian Ghinea, pe lista AUR pentru europarlamentare

Svetlana Gomboș, unul dintre candidații AUR pentru alegerile europarlamentare din acest an, a condamnat “Înalta Poartă de la Bruxelles” din funcția de director general în Programul Operațional pentru Competitivitate în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, unde a ajuns în 2016, în primul mandat al lui Cristian Ghinea la acest minister.

Svetlana Gomboș, directorul general al Direcției Generale Programe Europene Competitivitate din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este candidata de pe locul 30 din 43 de pe lista AUR pentru alegerile europarlamentare din acest an, conform Media Quality.

Potrivit sursei citate, Gomboș, care are de fapt origini rusești, cu care s-ar mândri, mama ei, Maria, fiind din Sankt Petersburg, ar ținti de fapt un loc în Parlamentul României, sperând că va câștiga notorietatea necesară în această campanie.

Întrebată ce fel de raporturi a avut la începutul carierei ei în Ministerul Fondurilor Europene cu USR, căci a ajuns acolo în mandatul lui Cristian Ghinea, Gomboș a spus că are „toată stima” pentru acesta, dar spune și că a ajuns în minister „pe acel val de profesioniști aduși corect” în instituție. „Am lucrat bine cu USR, dar am fost dezamăgită că și-au dat demisia. Eu am alte așteptări”, a adăugat aceasta.

Motivul intrării în AUR ar avea la bază un conflict activ cu ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, care a dispus o cercetare disciplinară la adresa sa, ale cărei rezultate făceau referire la neîndeplinirea unor atribuții de serviciu. Gomboș a confirmat că au un conflict activ inclusiv in instanță, unde „există mai multe procese”. „Două pe care le-am câștigat împotriva ordinelor emise de domnul Boloș și am și un proces mare de daune pentru hărțuire. (...) M-am dus către AUR pentru că sunt singurii care ar putea să facă ceva”, a mai declarat Sveltlana Gomboș în exclusivitate pentru Media Quality.

Întrebată cum împacă poziția ei de la MIPE cu evenimentele în care se strigă faptul că Bruxelles-ul e un fel de “Înaltă Poartă”, căreia nu mai trebuie să-i plătim bir, Gomboș a spus inițial că „AUR nu sunt împotriva Uniunii Europene”, apoi s-a corectat pe motiv că „nu a formulat bine” și că „problema nu e Uniunea Europeană, problema e ca suveranitatea să fie păstrată”.