Dîncu, așteptat să dea explicații conducerii PSD, despre întâlnirea cu Coldea, apoi cu un lider AUR

Vasile Dîncu, președinte al Consiliului Național al PSD, și Radu Popa, deputat PSD, sunt așteptați să ofere explicații despre cum au ajuns să ia masa cu Florian Coldea, dar și despre discuțiile surprinse cu Claudiu Târziu (AUR), a precizat purtătorul de cuvânt al social-democraților.

După apariția informațiilor referitoare la o întâlnire la care doi politicieni PSD (Vasile Dîncu și Radu Popa), dintre care unul președintele al Consiliului Național al PSD (Vasile Dîncu), la aceeași masă cu Florian Coldea, lucru petrecut sâmbătă, apoi surprinși la discuții cu liderul senatorilor AUR, Claudiu Târziu, „Adevărul” a cerut puncte de vedere din partea formațiunii social-democrate, dar și din partea principalilor parteneri de guvernare, cei din PNL, însă și de la Alianța pentru Unirea Românilor.

Într-un punct de vedere pentru „Adevărul”, purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea (care este lider al grupului senatorilor social-democrați) a precizat: „Dl (n.r. - domnul) Dancu și dl (n.r. - domnul) Popa ar trebui să dea explicații despre aceste întalniri. Cred că dl Dancu și dl Popa ar trebui să dea explicații inclusiv conducerii PSD”.

De asemenea, din rândurile liberalilor, Ionuț Stroe, purtător de cuvânt al PNL, a punctat faptul că nu vrea să comenteze ce ar putea însemna aceste întâlniri, iar fostul ministru al Apărării trebuie să dea explicații colegilor de partid din PSD.

„Nu cunosc motivele acestei întâlniri, nu îmi doresc să comentez. Cel mai în măsură să răspundă la aceste întrebări ar putea fi domnul Dîncu, în interiorul partidului din care face parte”, a declarat deputatul Ionuț Stroe.

AUR, încă fără răspuns

„Adevărul” i-a solicitat un punct de vedere și lui George Simion, însă până în prezent acesta nu a oferit un răspuns. În schimb, sâmbătă seară, Claudiu Târziu (lider al senatorilor AUR și membru din nucleu restrâns al conducerii Alianței) a declarat, la România TV, că „atât timp cât nu există o fotografie din restaurant” discuțiile nu își au rostul. „M-am întâlnit în apropierea restaurantului întâmplător cu domnii Dîncu și Popa”, a declarat liderul AUR.

Stiripesurse a prezentat o parte a dialogului care a degenerat la RTV, ajungându-se la cuvinte foarte dure, între social-democratul Radu Cristescu și Claudiu Târziu (senator AUR). „Domnule, dacă permiteți să fiu luat la **** la telefon, eu sunt lider de partid, nu stau de vorbă cu toți analfabeții”, a afirmat Târziu, în partea de început a intervenției sale.

Cristescu a replicat: „V-a prins cu pantalonii în vine. Cea mai bună dovadă a faptului că AUR e creația securității și a lui Coldea”. Răspunsul lui Târziu a fost că spune o „o prostie”, neavând nicio legătură cu Coldea. Cristescu l-a făcut securist. „Băi securistule, tu cu mine nu ești frate, tu ești un securist ca și partidul tău”, a completat deputatul PSD.

„Mă-ta e securistă, da? Mă-ta e securistă”, i-a replicat Târziu, potrivit stenogramei. Cristescu a continuat prin asocierea AUR cu Florian Coldea: „Avem explicația acum cum a luat AUR 10% din nimic. S-au întâlnit cu stăpânul care i-a creat”.

Explicația pe larg a unui deputat participant la masă

Deputatul Radu Popa a venit cu un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care a explicat, din perspectiva sa, toată situația. „Dacă știam câtă atenție primește un prânz cu soția si cu nașul meu, cred că o invitam mai des pe Antoaneta in oraș:) Acum, într’un registru serios, povestea adevărata este următoarea: soției mele îi place să gătească și, de aceea, weekendurile le petrecem de obicei cu prietenii, acasă. Sâmbăta asta, nașul nostru, prof. Vasile Dâncu a fost în București si a avut câteva ore libere la prânz. Așa că am profitat de o companie plăcută si l’am invitat în oras. În restaurantul la care am mers se întâmplau să mai fie, printre multi altii, la mese învecinate, alți doi parlamentari-un deputat de la PSD si unul de la PNL-un celebru jurnalist si gen. Florian Coldea cu soția, care erau deja acolo când noi am ajuns”, a scris Popa pe Facebook.

„Toti eram la mese separate dar când am intrat, prof. Dâncu a mers să salute familia Coldea și, pentru câteva minute, a rămas la masa dumnealor. După ce s’a întors la masa noastră comentariile “de la distanță” au continuat și cum mesele restaurantului erau relativ apropiate, după un timp ne’am strâns toți la aceiași masă. Pe la masa noastră au trecut, pe rând, deputatul PNL, apoi jurnalistul, apoi deputatul PSD. La final, noi doi am plecat cu prof. Dâncu iar fam. Coldea a rămas în restaurant, la fel cum au făcut și deputatul PSD și jurnalistul de care v’am scris mai sus. Afară, la ieșire, în fata restaurantului, ne’am intersectat cu senatorul Claudiu Tarziu, pe care l’am salutat si ne’am continuat drumul. Asta e povestea neromanțată”, a completat deputatul PSD.