Cum ar fenta comasarea alegerilor bunele practici în materie electorală

Comasarea unor rânduri de alegeri, discutată în prezent atât în PNL, dar și în PSD, ar ignora atât jurisprudența CCR, cât și recomandările din Codul de bune practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția, de care majoritatea statelor din UE țin cont.

Încă din 2002, Comisia de la Veneția a adoptat un Cod de bune practici în materie electorală în care sunt exprimate recomandările de care ar trebui să țină cont statele, dar fără a fi obligatorii. Cu toate acestea, Curtea Constituțională din România s-a referit de nenumărate ori la acest cod, când a fost vorba de alegeri, fie în caz de alegeri simple, la termen, sau eventualitatea unei comasări (când unele ar fi devansate).

Iar în prezent, mai ales liberalii bat din picior pentru comasarea unui rând de alegeri, fie europarlamentare cu locale, fie localele cu primul tur al prezidențialelor. Însă, într-o asemenea ipoteză, un prim principiu din Codul Comisiei de la Veneția ar fi ignorat, adică periodicitatea alegerilor. În cazul comasării europarlamentarelor cu localele, aleșii din teritoriu ar fi votați mai devreme cu trei luni și jumătate, iar depunerea jurământului ar fi după aproape patru luni. Plus că va fi nevoie de schimbări la nivel legislativ.

O altă problemă este însăși amendarea legilor electorale. Recomandările sunt ca modificările substanțiale să fie făcute cu un an înainte de alegeri, cum ar fi tipul de scrutin. De exemplu, trecerea de la alegerea unui primar în două tururi, nu unul, cum e în prezent, care în esență este un lucru benefic, pentru că ar asigura o mai mare reprezentativitate, e o schimbare recomandată a se face cu cel puțin un an înainte de vot. De altfel, una din recomandări e ca în cazul în legislația electorală e amendată în același an cu un scrutin, aplicabilitatea să fie la următoarele runde de alegeri, nu la cel din același an.

În Codul Comisiei de la Veneția figurează „dreptul de a fi ales“, iar CCR a statuat într-o decizie din 2012 că, în cazul comasării, dreptul de a fi ales e încălcat, dacă ar fi alegeri pe un palier diferit, la acea vreme fiind cazul comasării parlamentarelor cu localele.

Procedura de votare simplă

Atât în Codul de bune practici al Comisiei de la Veneția, dar și în jurisprudența CCR a fost subliniată necesitatea respectării unei proceduri de votare cât mai simple. Ori, printr-un set de alegeri cu candidați pentru funcții pe paliere diferite, existența multor buletine de vot ar determina „dificultăți în exercitarea dreptului de vot“, ceea ce poate duce la restrângerea acestui drept, prin „creșterea exponențială“ a timpului necesar.

De asemenea, un alt principiu este cel legat de egalitatea de șanse, care „trebuie să fie asigurată în mod echitabil între partide şi candidaţi“. Prin lipirea localelor de europarlamentare, un avantaj ar avea formațiunile cu mulți primari, cum e cazul PNL și PSD, cu peste 1.000 de edili, lucru reliefat și în numărul mare de voturi pe care îl obțin în cazul localelor, raportat la europarlamentare sau parlamentare.

Discuțiile cruciale pe tema unui consens între PSD și PNL vor fi astăzi, când cele două partide au ședințe cu conducerile extinse, pentru a decide: i) ce alegeri pot fi comasate; ii) dacă e posibilă comasarea și ambele partide sunt de acord.