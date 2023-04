Cum a învins Corina Crețu cancerul: „Mă consider un om sănătos“

Corina Crețu, fostul comisar european, a povestit la Antena 3 cum a învins cancerul mamar, boală cu care a fost diagnosticată anul trecut.

Corina Crețu a descoperit întâmplător că avea cancer mamar. Se simțea obosită, dar nu și-a făcut probleme. În timp ce soțul său se trata de o criză de pancreas, și-a făcut și ea analizele. „Mi s-a depistat un nodul, mi-au spus că e sigur cancer. Am fost absolut șocată, dar apoi am fost pe pilot automat. Mi s-a recomandat și a două opinie, fie în România fie la Viena. Psihic am căzut după operație, până atunci am fost ocupată cu aranjamentele, cu biletele, atunci mi-am dat seama că am cancer“.

Corina Crețu a spus că până au venit rezultatele la biopsie, a trecut prin clipe de coșmar. „Am avut cancer incipient și fără metastaze. Chirurgul ne-a strâns în brațe și a spus că această este formă cea mai ușoară. Am făcut 30 de ședințe de radioterapie“.

Operația a avut loc anul trecut și, între timp s-a vindecat. „Cancerul nu mai există, mă consider un om sănătos“, a mărturisit Corina Crețu.