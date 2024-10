Cristian Tudor Popescu, surprins de prestația lui Nicolae Ciucă de la ultima dezbatere electorală: „S-a deșteptat!”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a susținut că prestația președintelui PNL Nicolae Ciucă în dezbaterea electorală de luni seara, de la Antena 3, a fost cea mai bună apariție publică a acestuia de până acum și i-a retras „titlul de Natantol”.

„Dl Nicolae Ciucă a fost astă-seară (luni, 28 octombrie n.red.) parcă trezit dintr-un somn lung sau o transă hipnotică în care s-a aflat până acum. A parat perfect și a ripostat pe loc la întrebările contracandidaților Lasconi, Ciolacu și Geoană, nesuspectabile de a-i fi fost comunicate dinainte. A răspuns acceptabil pentru gafa de a nu ști că România produce motorină, deși era premier. Secvența familială, cu soția, nepoata și nora, a reușit să nu fie patetică și lacrimogenă. S-a desprins cu dibăcie de Klaus Iohannis și avionul lui superlux, evitând și aterizarea pe terenul de golf. Nu a reușit să înlăture pata neagră a plagiatului de pe teza sa de doctorat”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook, în postarea intitulată „Românul s-a deșteptat!”

În timpul dezbaterii electorale, Nicolae Ciucă a semnat o declarație prin care se angajează că PNL nu va mai guverna cu PSD. Potrivit documentului, angajamentul este valabil în perioada în care Ciucă se află la conducerea partidului. Hârtia a fost completată și semnată în direct.

„PNL sub conducerea mea nu va face guvern cu PSD”, a scris Nicolae Ciucă pe hârtia care, ulterior, a rămas la realizatorii dezbaterii electorale.

„A arătat suficient de competent și serios pentru o funcție înaltă în stat. A jucat tare, scriind și semnând în direct o hârtie că nu va mai face guvern cu PSD”, a mai precizat CTP.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a mai susținut că a fost cea mai bună apariție publică a lui Nicolae Ciucă: „Ăăă-urile s-au redus considerabil, a avut momente de spontaneitate inteligentă. A fost cea mai bună apariție publică a sa de până acum. Retrag titlul de Natantol pe care i l-am acordat”.

În cadrul dezbaterii, Nicolae Ciucă a răspuns mai multor întrebări legate de relația sau cu Klaus Iohannis. Liderul liberalilor a spus că nu a jucat niciodată golf cu președintele pe motiv că nu se bagă la ce nu se pricepe. De asemenea, a precizat că nu a fost niciodată în aeronava cu care Iohannis merge în deplasările externe.

„Nu am fost niciodată comunist”

Președintele PNL a fost întrebat de Marcel Ciolacu, prin intermediul unui clip video, dacă a fost membru al Partidului Comunist Român. Ciucă a spus că toți ofițerii erau nevoiți să se înscrie în partid și a spus că nu a ascuns acest lucru.

„Nu am fost niciodată comunist. Înainte de 1989, fiecare ofiţer al Armatei Române era membru al partidului, dar nu am fost niciodată comunist, ca atare, până în 1989 asta a fost, pentru toţi militarii Armatei Române, pentru toţi cei care am absolvit şcoala militară”, a explicat Nicolae Ciucă.