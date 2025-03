Crin Antonescu a explicat de ce a pus ștampila de vot pe UDMR și pe Iliescu

Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, a explicat că în ultimii ani a votat cu PNL, în diversele combinații în care s-a aflat partidul. Au existat însă și situații în care fostul șef liberal a trebuit să pună ștampila pe alți candidați.

Întrebat cu cine a votat după Revoluţie, Crin Antonescu a spus: „Păi am votat cu PNL, mă rog, în diversele combinaţii în care a fost el, adică şi în Convenţia Democratică, şi când a candidat singur şi în USL în 2012. N-am putut vota cu PNL acum pentru că eram la Bruxelles, eram în Diaspora ca vot, şi n-am avut listă la Camera Deputaţilor şi atunci am votat cu UDMR”.

Candidatul coaliției a mai explicat că, în opinia sa, UDMR „are un rol benefic în echilibrul politic românesc”.

Pe ce alți candidați din afara partidului a mai pus ștampila Crin Antonescu

„La preşedinţi, am votat în 1990 cu Radu Câmpeanu, în 1992 cu Emil Constantinescu, în 96 cu Emil Constantinescu, în 2000 cu Iliescu, am fost dintre cei care cu greu m-am dus, dar era împotriva lui Vadim Tudor, în 2004 cu Băsescu, deşi aveam rele presimţiri şi s-au adeverit, în 2009 am candidat eu şi în turul doi l-am susţinut pe Mircea Geoană, în 2014 nu i-am făcut campanie, nu l-am susţinut, dar am votat cu Klaus Iohannis”, a mai explicat Crin Antonescu.

Totodată, candidatul coaliției a punctat că în 2019 și-a anulat votul pentru că i-a „displăcut profund ideea preşedintelui Iohannis de a refuza o dezbatere măcar în turul doi”.