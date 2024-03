Contradicții privind colaborarea lui Nicușor Dan cu fundația Soros. Ce a spus edilul despre finanțarea sa de către afacerist

Nicușor Dan a afirmat, la Antena 3, ca nu a primit bani de la fundația lui George Soros. Totuși, cu aproape 8 ani în urmă, actualul edil al Capitalei menționa, într-o declarație pentru Adevărul, că a fost sponsorizat de două ori de acest ONG.

Nicușor Dan a fondat și condus Asociaţia Salvaţi Bucureştiul, (în anul 2008), apoi a înființat platforma politică Uniunea Salvați Bucurestiul (USB), (în anul 2015) trecând astfel de la statutul de activist la cel de politician, după cum menționează Gândul.

Nicușor Dan a susținut, vineri după-amiază, în direct la Antena 3, că „nu” a primit bani de la Fundația Soros pentru a organiza protestele de la Roșia Montană în România.

Edilul general al Capitalei a fost confruntat cu mai multe capturi de ecran care arată că de-a lungul anilor (în 2013, 2018, 2020) a făcut mai multe postări pe rețelele de socializare, în care invita lumea să protesteze cu privire la ne-exploatarea Roșiei Montana.

Dan afirmat că speră ca statul român să nu fie obligat să plătească despăgubirile solicitate de companiile Gabriel Resources Ltd. şi Gabriel Resources (Jersey) în dosarul arbitral internaţional deschis împotriva României, legat de „proiectul minier aurifer de la Roşia Montană”, se ridică la aproximativ 6,7 miliarde USD.

„Eu sper să nu plătească. Dacă va plăti, responsabili sunt acei oameni care s-au angajat, la începutul anilor 2000, s-au angajat față de compania cu care s-au angajat, că proiectul este unul legal și vor da toate autorizațiile. Și s-a dovedit, fără ca ei să facă analiza, și fără ca în contractul pe care ei l-au făcut la începutul anilor 2000 să prevadă dacă nu se respectă condițiile de mediu, dacă nu se respectă condițiile de protejare a patrimoniului, proiectul acesta nu poate fi realizat. Trebuia, în momentul în care s-au făcut acele angajamente, ca nu doar statul român să își asigure riscurile, ca investitorul, așa cum își asumă oriunde în lumea asta, să-și asume riscurile”, a spus Nicușor Dan, după ce a fost întrebat ce rol a avut în organizarea protestelor pentru Roșia Montană în România. și de ce le-a organizat.

Întrebat ce legătură avea Fundația Soros cu protestele din Capitală, Nicușor Dan a spus că nu a găsit altă sală decât pe cea a fundației pentru a organiza o conferință de presă, în acel moment.

„Noi eram un ONG, împreună cu alte ONG-uri, care n-avem un sediu în 2013, da? mai ales un sediu în care să poți să inviți 50 de jurnaliști sau 20 de jurnaliști, și acești oameni care erau o fundație ca și noi, aveau o sală în care am făcut această conferință de presă la care și eu am participa”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă a venit propunerea din partea ONG-ului să se organizeze acolo conferința și să aibă legătură cu tema Roșia Montana, Nicușor Dan a răspuns: „Nu mai țin minte ce s-a întâmplat în momentul ăla. Erau, cred, 30 – 40 de ONG-uri care erau active pe subiectul ăsta, inclusiv ONG-ul în care eu eram, Asociația Salvați Bucureștiul, și probabil că în consultările pe care le-am avut atunci, informal, unde să facem conferința de presă s-a dovedit că acolo, la Fundația Soros e o sală care se (potrivește n.r.)”.

Întrebat dacă nu a luat niciun ban de la Soros, Nicușor Dan a spus că: „fără discuție”.

Edilul General al Capitalei a susținut că „USR-ul s-a înființat în urma USB-ului și USB-ul s-a înființat în urma Asociației Salvați Bucureștiul”, pe care el a înființat-o „și a fost implicată și aici”.

Întrebat dacă a organizat protestele în legătură cu Roșia Montană pentru a-și face partid, Nicușor Dan a negat.

„Nu. Am organizat aceste proteste din conștiință, din responsabilitate pentru protecția mediului din România, că puteau să fie afectate toate localitățile din jur. Și pentru... Și am făcut mai mult decât spuneți dvs., am fost inclusiv în instanțele din România care au anulat la rând zeci de acte ale acestor ale acestei investiții”, a adăugat Nicușor Dan.

Ce a declarat în urmă cu 8 ani

În 2016 însă, Nicuşor Dan, care era candidat USB la Primăria Capitalei, a mărturisit, la Adevărul Live, că a fost sponsorizat de două ori de Fundaţia Soros: prima dată personal, ca matematician. A doua oară a primit bani în numele fundaţiei pe care o conducea. Cât despre finanţatorii din campania pentru locale, deocamdată nu se spun: „Asta este dorinţa lor şi este justificată de presiunile pe care le fac instituţiile statului faţă de cei care sunt antisitem“.

Întrebat dacă este finanţat – aşa cum s-a vehiculat- de miliardarul american George Soros, Nicuşor Dan a răspuns: „Să lămurim : în anul 1991 sau 1992, am primit de la Fundaţia Soros România 300 sau 400 de dolari pentru a mă duce la o şcoală de matematică în Italia. Asociaţia Salvaţi Bucureştiului ( pe care Nicuşor Dan o conduce - n.r.) a avut finanţări de la mai mulţi donatori, dar o dată a avut o finanţare de 5.000 de euro de la o fundaţia americană - CEE Trust- cu un scop precis: să facem un manual de bună practică pentru urbanism. Fundaţia CEE Trust are, la rândul ei, 7 finanţatori, printre care şi Fundaţia Soros. Aceasta este toată relaţia pe care eu am avut-o vreodată cu domnul Soros“.

Cât despre posibile finaţări „de la Răsărit, de la Moscova“, Nicuşor Dan a spus: „La noi( la Fundaţia Salvaţi Bucureştiul - n.r.) totul e public, pe site-ul Ministerului Finanţelor vedeţi bugetele pe care le-am avut. Noi am avut ca finanţatori Ambasada Franţei, Fundaţia CEE Trust, Ordinul Arhitecţilor, genul acesta de finanţatori, niciodată ce spuneţi dvs“.