Comisarul european pentru Transporturi: România este un partener foarte serios al UE. Ce spune despre Iohannis

Comisarul european pentru Transporturi a precizat la Insider Politic, potrivit News.ro, că România este „un partener serios al Uniunii Europene” în contextul războiului izbucnit în Ucraina și în criza cerealelor ucrainene.

„Să ştiţi că România este un partener foarte serios al Uniunii Europene în ceea ce priveşte demersul comun şi solidaritatea şi eforturile pentru a contracara această tensiune de la graniţele Uniunii Europene. A fost, aş spune, impecabilă. De la solidaritatea arătată de simpli cetăţeni români în primele zile ale conflictului, care au mers în graniţă, care au luat acasă refugiaţi ucrainieni, până la, mai recent, cumpănirea cu care România a stat, a discutat şi a aşteptat o soluţie comună la, să spunem, criza cerealelor”, a declarat Adina Vălean la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, potrivit News.ro.

Totodată, comisarul european a făcut referire și la ajutorul oferit de România Ucrainei în criza cerealelor, precizând ca țara noastră a fost apreciată de Comisia Europeană.

„România, o dată în plus în această chestiune, a fost cu nume apreciată în cadrul Comisiei Europene. (...) Pentru că nu a luat măsuri unilaterale. A zis să venim să discutăm şi să vedem ce putem face împreună pentru a minimiza efectele, să spunem, de piaţă într-un anume moment”, a precizat Vălean, potrivit sursei citate.

Adina Vălean a subliniat că peste 50% din ceea ce înseamnă schimburile externe ale Ucrainei pe coridoarele solidarității sunt prin cluster-ul din România: „Este enorm şi arată, de exemplu, contribuţia României în aceste coridoare ale solidarităţii”.

Vălean: Iohannis este foarte respectat pe plan european

Președintele Iohannis este „foarte respectat pe plan european și ar putea obține o funcție importantă după terminarea mandatului” a afirmat comisarul european pentru Transporturi la Insider Politic, potrivit News.ro. Vălean susține că șeful statului are „foarte multe relații și conexiuni politice”.

„Preşedintele Klaus Iohannis are o funcţie foarte importantă pe plan european: este preşedintele României. Sunt unele funcţii europene care nu înseamnă neapărat ceva. Preşedintele Iohannis este respectat, are foarte multe relaţii şi conexiuni politice. Nu ştim ce-şi doreşte, dar are toate posibilităţile deschise dacă îşi doreşte ceva anume”, a declarat Adina Vălean la Prima TV, potrivit News.ro.