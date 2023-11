Ciucă: „PNL va susține proiectul privind noua lege a pensiilor nu doar la modul declarativ”. Ce spune despre măriri

Liderul partidului liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat că PNL va susține proiectul privind noua lege a pensiilor, nu doar la modul declarativ. Liberalii vor susține introducerea măsurilor de digitalizare şi combatere a evaziunii fiscale.

„Am avut o şedinţă a executivului Partidului Naţional Liberal, am avut o întâlnire şi cu miniştrii Partidului Naţional Liberal, iar acum ne pregătim să mergem la întâlnirea de coaliţie. Partidul Naţional Liberal, aşa cum am anunţat, va susţine proiectul privind noua lege a pensiilor nu doar la modul declarativ. Ştiţi foarte bine că am mărit pensiile în ultimii trei ani de trei ori efectiv, pe mandatul meu, de la 1.265 de lei punctul de pensie la 1.785 de lei”, a afirmat Nicolae Ciucă în cadrul reuniunii conducerii liberalilor.

Liderul liberalilor a transmis că PNL susține introducerea măsurilor de digitalizare și combatere a evaziunii fiscale. Măsurile de digitale se vor aplica structurilor ANAF, atât la cele centrale de la sediul Ministerului de Finanţe, cât şi cele din teritoriu.

„Ca atare, începând cu 1 ianuarie vom aplica acel procent de indexare a pensiilor cu raţia inflaţiei de 13,8% şi noua lege a pensiilor de la 1 septembrie şi vom lua măsurile necesare astfel încât, aşa cum am declarat şi astăzi de dimineaţă (...), să introducem măsurile de digitalizare şi combatere a evaziunii fiscale cel puţin pe TVA, care, în momentul de faţă, se ridică la valoarea de 45 de miliarde lei", a punctat Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește bugetul statului pentru majorarea pensiilor, Ciucă a transmis că „discutăm de aproximativ 15 miliarde impactul indexării cu rata inflaţiei şi de 10 miliarde suma necesară de la 1 septembrie, în total 25 miliarde, iar în anul 2025 impactul este de 33 miliarde. Trebuie să vedem cum va arăta bugetul atunci şi să vedem care va fi procentul din anvelopa pentru pensii la valoarea celor 33 de miliarde.”

Noua lege a pensiilor stârnește haos

Noua lege a pensiilor a stârnit discuții în interiorul Coaliției, după ce s-a pus întrebarea de unde vor veni banii pentru majorarea pensiilor publice în 2024. Ministrul Finanțelor a transmis că proritatea Guvernului este siguranța financiară a pensionarilor și stabilitatea economică a țării.

„O responsabilitate este să ne asigurăm că acest proces se desfășoară în mod corect. Să ne respectăm promisiunile, să garantăm siguranța financiară a pensionarilor și să menținem stabilitatea economică a țării”, a transmis Marcel Boloș.

„Prin impactul suplimentar generat de intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, încadrarea într-o traiectorie de ajustare a deficitului bugetar nu mai este posibilă fiind necesare măsuri suplimentare de creştere a veniturilor, respectiv de creştere a taxării mediului de afaceri și a populației.”

PNL și ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, au fost criticați de colegii de guvernare, inclusiv fostul ministru al Muncii, pentru opoziția vizavi de aprobarea noii legi a pensiilor publice în Guvern.

„Sper că PNL nu se va opune creșterii pensiilor și reformării sistemului asigurărilor sociale! Legea pensiilor aprobată azi de Guvern este o lege bună și mă bucur că domnul ministru Boloș a înțeles până la urmă că România are nevoie de această reformă. Am văzut rețineri dinspre PNL și mă gândesc că poate nu s-a înțeles cât de importantă e miza despre care discutăm aici”, a scris fostul ministru pe Facebook, privind aprobarea legii pentru recalcularea pensiilor publice.