Ciucă, despre declarațiile președintelui privind plagiatul: Pun la dispoziție ce e necesar să se elucideze acest subiect

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, luni, în legătură cu afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind toleranţa zero pentru plagiat, că pune la dispoziţie tot ceea ce este necesar pentru ca să se finalizeze şi să se elucideze odată acest subiect.

"Absolut, nu am niciun fel de problemă şi, aşa cum am spus de la început, îmi pun la dispoziţie tot ceea ce este necesar astfel încât să se finalizeze şi să se elucideze odată acest subiect", a spus Ciucă, întrebat dacă s-a simţit vizat în legătură cu afirmaţiile preşedintelui privind toleranţă zero faţă de plagiat, potrivit Agerpres.

Ciucă a spus că, în acest moment, este o anchetă în desfăşurare şi, în momentul în care se finalizează, îşi va urma cursul.

Întrebat dacă va trimite la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare o copie după teza sa de doctorat, el a spus: "Nu este la mine, eu nu-l am".

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că legile Educaţiei trebuie să cuprindă prevederi "explicite" cu privire la prevenirea şi sancţionarea plagiatului, subliniind că acesta este un "fenomen toxic al mediului educaţional".

Publicația PressOne a publicat în luna ianuarie a acestui an un articol în care susține că premierul Nicolae Ciucă ar fi plagiat în teza de doctorat cu titlul „Dimensiunea angajării Armatei României în operațiuni întrunite multinaționale”. Potrivit jurnalistei Emilia Șercan, acesta ar fi copiat peste 40 de pagini din cele aproape 140 ale lucrării, fără atribuirea corectă a surselor originale și fără a fi marcate cu ghilimele, precum cer normele academice.

Iohannis cere toleranță zero privind plagiatul

Klaus Iohannis a cerut ca în noile legi ale educației să fie toleranță zero privind cazurile de plagiat, fiind nevoie de prevederi care să întărească integritatea în mediul universitar și nu doar.

„Una dintre aceste valori este integritatea, motiv pentru care îmi doresc o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrității și eticii în viața academică. Pentru aceasta, avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului, iar noile legi ale educației trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea și sancționarea acestui fenomen toxic al mediului educațional. Miza este însăși credibilitatea sistemului de învățământ superior și a cercetării din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică. Trebuie să devină clar că obținerea unei diplome academice reprezintă o onoare și este condiționată exclusiv de un merit real. O Românie educată va trebui să fie o Românie corectă, fără nicio excepție”, a subliniat șeful statului.