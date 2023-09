Ciolacu, întâlnire cu reprezentanții UDMR. Hunor: Ocolește o dezbatere reală în Parlament

Premierul României are o întâlnire, marți, la Palatul Parlamentului, cu președintele UDMR și deputații și senatorii Uniunii. Ulterior, Ciolacu se va întâlni și cu reprezentanții minorităților naționale.

Marcel Ciolacu dorește să explice reprezentanților UDMR măsurile fiscale pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea, potrivit Agerpres.

În schimb, membrii UDMR au revendicări mai ales la nivel de măsuri pentru administrația locală, potrivit surselor Adevărul. Mai exact, să nu fie subfinanțate investițiile și programele în derulare.

Ulterior întâlnirii cu UMDR, premierul Marcel Ciolacu se va întâlni și cu grupul parlamentar al minorităților naționale.

Lider UDMR: Ocolește o dezbatere reală în Parlament

Kelemen Hunor a precizat, în urma întâlnirii cu premierul Ciolacu, că printre subiectele discutate s-au aflat măsurile fiscale și câteva observații ale partidului legat de autoritățile locale.

„Am avut observații legate de autoritățile locale și pe fiscalitate. Este important să existe o astfel de discuție între Guvern și Parlament când este vorba de asumare, fiind o procedură constituțională, dar ocolește o dezbatere reală în Parlament”, a precizat liderul UDMR.

Potrivit lui Kelemen Hunor, în timpul întâlnirii s-a discutat și despre problema deficitului bugetar și aderarea la Schengen.

„Noi am spus ca, în ceea ce privește, discuțiile cu Comisia, că dacă se stabilește o înțelegere privind deficitul, aceasta este binevenită. Legat de Schengen, Comisia ar trebui să aibă o putere mult mai mare legat de ce face Austria, am spus eu. Dacă dorește Comisia, dorește Parlamentul și mare majoritate a țărilor. Este inacceptabil ce face Austria. (.) Și Austria are interese, chestia cu migrația și că nu funcționează sistemul nu poate să convingă pe nimeni. De aceea cred că acolo unde are Austria interese, noi trebui să fim hotărâți și extrem de fermi”, a precizat Kelemen Hunor.