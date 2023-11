Ciolacu solicită excluderea cancelarului Austriei din PPE

Premierul Marcel Ciolacu susține că România trebuie să încerce aderarea la Schengen prin toate mijloacele și a solicitat celor din Partidul Popular European să-l excludă pe cancelarul Austriei, Karl Nehammer, care se opune primirii României în spațiul de liberă circulație.

„Am fost la Malaga cu familia social-democrată europeană și am avut o rezoluție ca liderii social-democrați, fără excepție, susțin aderarea României si Bulgariei de îndată. Presedinția de acum e a Spaniei, Sanchez, în afara de prietenia pe care ne-o poartă, a spus ca va face tot ce ține de Spania să închidem odată discuția cu Schengen. Scholz a spus că va face tot ce ține de el ca să încercăm să influențăm decizia lui Nehammer. Am inteles azi de la Ciucă că și PPE au avut o rezoluție cum ca îi atrag atentia lui Nehammer să îsi schimbe părerea. Pentru mine e prea puțin”, a afirmat premierul României.

„Am avut în randul PES o problemă cu prim-ministrul Slovaciei, ne-am strâns și l-am exclus din familia noastră pentru că l-a susținut pe Putin. Cred că familia popularilor ar trebui sa îl excludă pe Nehammer din familia lor. Așa funcționează democratia. Nu îmi plac minciunile ți ipocrizia, înteleg bunele intenții, dar am depăsit linia roșie. Daca tu ești obtuz și noi am hotărât altceva, pleacă tu din Schengen”, a completat Ciolacu.

Nehammer, dirijat de Putin

Întrebat ce ar putea face România pentru a rezolva situația cu Austria, liderul de la Palatul Victoria a susținut că omologul austriac ar putea fi dirijat de Putin.

„Este o umilință pentru tot poporul român, pentru românii din interior și din afara țării. Românii reacționează așa când sunt nedreptățiti. România acum merită în Schengen și a venit un cancelar și a spus că nu e de acord, fără să justifice. Asta e marea dramă a noastră. Poți sa fii oricine, când treci linia roșie, iei o decizie radicală. Dacă toata lumea spune că locul României e în Schengen, tu spui nu? Înseamnă ca pe tine te dirijează altcineva. Dacă e Putin cel care te dirijează, ieși afară din familia noastră, pleacă tu din Schengen, pune-ți sârmă ghimpată”, a completat președintele PSD.