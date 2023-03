Ciolacu, atac la PNL: Schimbarea perspectivei de țară, diferența dintre actuala coaliție și dezastrul unor gnomi guralivi de dreapta

Șeful PSD a transmis în urma anunțului privind schimbarea perspectivei de țară de la negativ la stabil de către agenția de ranting Fitch, că arată diferența actualei guvernări, față de „dezastrul făcut de niște gnomi guralivi de dreapta, aflați întâmplător în niște funcții publice”.

„De la negativ la stabil! Agenția de rating Fitch a îmbunătățit perspectiva de țară a României și a reconfirmat ratingul. Aceasta este diferența dintre actuala coaliție de guvernare și dezastrul făcut de niște gnomi guralivi de dreapta, aflați întâmplător în niște funcții publice. După 3 ani, am reușit să stabilizăm lucrurile și să revenim la o perspectivă stabilă pentru România”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Șeful PSD a continuat, susținând că „asta înseamnă că investitorii se vor uita cu și mai mare încredere la România, vom continua să ne dezvoltăm într-un ritm mai accelerat și vom putea crește mai mult salariile angajaților români”.

„Este un semnal bun din partea agențiilor de rating internaționale. Dar trebuie să rămânem modești și cumpătați și să continuăm să luăm măsuri pentru oameni și economie”, a mai susținut Ciolacu.

Ciucă: Un semnal de încredere în perspectivele de creștere economică ale României

În urma anunțului, premierul Nicolae Ciucă a susținut că decizia reprezintă un semnal de încredere în perspectivele de creștere economică ale țării.

Potrivit șefului de Guvern, „economiștii confirmă astfel soluțiile guvernării noastre responsabile și importanța stabilității politice, sociale și economice în această perioadă complicată la granițele țării. Am trecut cu bine peste provocări, iar 2022 a fost an de vârf pentru atragerea de fonduri europene, de investiții străine și a dovedit capacitatea economiei românești de a performa. 2022 este și anul în care am reușit să deschidem un amplu proces de reforme necesare economiei, prin Planul Național de Redresare și Reziliență și ghidate obiectivului nostru de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”.