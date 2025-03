Cine l-a salvat pe Emil Hurezeanu de la remaniere. Culisele discuțiilor purtate în coaliție

Schimbarea lui Emil Hurezeanu din funcția de ministru de Externe, la insistențele premierului Marcel Ciolacu, ar fi șubrezit poziția lui Ilie Bolojan și în interiorul coaliției de guvernare, și în PNL, susțin surse politice.

“Adevărul” dezvăluie culisele negocierilor dintre liderii coaliției de guvernare pe tema Hurezeanu. Concluzia: până la alegerile prezidențiale nu va fi schimbat niciun ministru. După alegeri, fie vom avea o amplă remaniere, fie o schimbare totală a guvernului.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut conducerii PNL înlocuirea lui Emil Hurezeanu din funcția de ministru de Externe. Motivul? În primul rând, Marcel Ciolacu s-a arătat nemulțumit că ministrul de Externe nu are o relație directă cu administrația Trump.

În al doilea rând, Marcel Ciolacu și-a dorit ca unul dintre miniștri să plătească cu funcția după ce SUA au decis să mențină vizele pentru români, deși administrația precedentă, condusă de Joe Biden, se angajase să le ridice de la 1 aprilie. “Am discutat în coaliție în ce măsură amânarea ridicării vizelor afectează candidatura lui Crin Antonescu. Premierul a insistat că e nevoie ca e nevoie de un decont politic, iar schimbarea lui Hurezeanu ar ridica presiunea de pe coaliție”, susțin surse politice pentru Adevărul.

În primă fază, premierul Marcel Ciolacu le-a cerut liderilor PNL să propună un alt ministru de Externe, apropiat de zona republicană. Portofoliul Externelor revine liberalilor, potrivit înțelegerii din coaliție. “Ben Oni Ardelean și Robert Sighiartău, nume apărute în spațiul public, n-au fost niciodată luate în calcul. Am discutat să găsim un român apropiat de familia Trump”, susțin sursele citate. Președintele interimar Ilie Bolojan s-a opus.

Ulterior, premierul Ciolacu a propus ca Emil Hurezeanu să rămână la Externe, dar Guvernul să creeze un nou post de reprezentant special pentru relația România-SUA. Favorit să ocupe funcția ar fi fost Sebastian Burduja, actualul ministru al Energiei, absolvent al prestigioaselor universități americane Harvard și Stanford. Însă președintele interimar Ilie Bolojan s-a opus din nou și a cerut ca portofoliul lui Emil Hurezeanu ca ministru de Externe să nu fie știrbit.

De altfel, Ia negocierile din luna decembrie pentru formarea Guvernului Ciolacu, Ilie Bolojan a insistat ca Emil Hurezeanu să fie numit la Externe. “Bolojan are doi miniștri în guvern: Hurezeanu la Externe și David la Educație. Nu putea să cedeze în fața lui Ciolacu pentru ca l-ar fi pus într-o situație inconfortabilă și în coaliție, și în PNL. Să nu uităm că Bolojan are o poziție destul de fragilă în interiorul PNL. Ce vină are Hurezeanu că Trump nu a mai ridicat vizele? Ciolacu ar fi trebuit să-și asume, că el conduce guvernul, nu să caute țapi ispășitori”, susțin surse din conducerea PNL pentru Adevărul.

Discuția dintre Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu s-a terminat cu un armistițiu politic: să nu fie schimbat niciun ministru până la alegerile prezidențiale. Apoi totul va depinde de noul președinte.

În cazul în care Crin Antonescu va câștiga alegerile, Marcel Ciolacu va rămâne în fruntea Guvernului, dar va urma o remaniere mai largă, iar Emil Hurezeanu va fi înlocuit. În schimb, dacă Antonescu va pierde alegerile prezidențiale, coaliția se va destrăma, Guvernul Ciolacu va pica, iar noul președinte va numi alt prim-ministru.