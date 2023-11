Ceremonie bizară în cinstea lui Iohannis, în Zanzibar. Bărbați africani sar în apă cu tabourile șefului statului și ale soției sale VIDEO

În spațiul online au apărut imagini de la un ceremonial în care bărbați africani din Zanzibar strigă numele lui Klaus Iohannis, agită portretul președintelui român, apoi sar cu tabloul în apă.

Sesiunea de strigăte precede saltul în apă cu o relativ cunoscută expresie în swahili: „Hakuna matata”. Traducerea aproximativă a acesteia este „nu-ți face griji” sau „totul este bine” Bărbații participanți la „ceremonie” sunt echipați în șorturi și tricou și par membri ai unei echipe sportive.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, duminică, alături de soția sa, Carmen, la ceremonia de rămas bun organizată la State House din Dar es Salaam, cu ocazia încheierii vizitei sale oficiale în Republica Unită a Tanzaniei.

Iohannis a ajuns vineri în Tanzania, unde a avut convorbiri tete-a-tete cu omologul său, Samia Suluhu Hassan. Sâmbătă, şeful statului a fost primit de preşedintele Zanzibarului, Hussein Mwinyi.

Preşedintele Klaus Iohannis și-a început luni vizita în Republica Cabo Verde, penultima etapă a turneului său african, Vizitele şefului statului în Africa se vor încheia în Senegal, transmite news.ro. Klaus Iohannis a început, pe 14 noiembrie, un turneu în Africa cu o vizită de stat în Kenya. El a fost primit de omologul kenyan, William Ruto. Ulterior, a participat la Sediul ONU de la Nairobi la o întâlnire cu directorul executiv al UNEP - United Nations Environment Program.

Ce a transmis președintelui din Cabo Verde

„Relația dintre statele noastre, stabilită cu aproape 50 de ani în urmă, dăinuie în primul rând datorită legăturilor interumane. În același timp, Cabo Verde este, ca și România, un loc al respectului pentru valorile democratice. I-am prezentat Președintelui Neves noua noastră abordare strategică de relaționare cu Africa, având la bază o nouă Strategie Națională, bazată pe interese și valori comune”, a transmis Iohannis, după întrevederea cu șeful statului din Cabo Verde.

„Am agreat să intensificăm cooperarea pe teme importante – atât pentru România, cât și pentru Cabo Verde– precum gestionarea situațiilor de urgență, combaterea schimbărilor climatice, agricultura și siguranța alimentară, educația, cercetarea și inovarea. Memorandumurile de colaborare referitoare la gestionarea situațiilor de urgență, în domeniul sanitar-veterinar și în cel al educației, care urmează să fie semnate astăzi, reflectă dorința noastră de consolidare a relațiilor tradiționale foarte bune”, a mai punctat președintele României.

„În același timp, România va rămâne un susținător al aprofundării relațiilor dintre Uniunea Europeană și Cabo Verde. Acestea sunt deja excelente și se bazează, începând cu anul 2007, pe un Parteneriat Special, unic pentru o țară africană. Cabo Verde este un aliat de încredere al Uniunii Europene în forurile internaționale și în Africa. Totodată, Cabo Verde este prima și singura țară africană care are un Parteneriat de Mobilitate cu Uniunea Europeană. În cadrul discuțiilor de astăzi am avut, de asemenea, un schimb de opinii cu privire la o serie de dosare internaționale și regionale prioritare. Am analizat împreună ce putem face, la nivelul comunității internaționale, pentru soluționarea acestora”, a conchis președintele României.