Ce mașini conduc candidații la Primăria Capitalei

Candidații din acest an la alegerile din 9 iunie pentru Primăria Generală a Capitalei conduc autovehicule de la cele mai modeste, până la mașini de epocă.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, candidatul independent susținut de Alternativa Dreapta Unită și REPER pentru un nou mandat, deține, conform ultimei sale declarații de avere, din iunie 2023, o mașină marca Citroen BX, fabricată în 1986. Edilul preciza însă într-un interviu televizat, la începutul lunii martie, că: „în momentul acesta, maşina nu merge, are valoare sentimentală".

Unul dintre principalii săi contracandidati, senatoarea PSD Gabriela Firea, deține, potrivit ultimei sale declarații de avere, din aprilie 2024, o mașină marca Mercedes achiziționată în 2010.

Potrivit HotNews.ro, Gabriela Firea ar fi fost surprinsă, înainte înceapă campania electorală, dar și la anumite acțiuni politice din ultima lună, cu o mașină premium, un SUV marca Volvo, condusă de un șofer. Potrivit sursei citate mașina ar fi cumpărată pe o firmă deținută împreună cu fiul său, iar după ce ar fi intrat în cursa pentru Primăria Capitalei, Firea ar fi închiriat un Duster. Legea nu obligă candidații să treacă în declarațiile de avere mașinile deținute pe firmă.

Pasiunea lui Piedone pentru mașinile de epocă

La capitolul autoturisme, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, actualul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, este pasionat de maşini de epocă şi deține 5 autoturisme potrivit ultimei sale declarații de avere, din iulie 2023, respectiv: un Mercedes din 1996, un Oldsmobil din 1959 și trei Cadillac-uri (din 1968, 1973 și 1974). De altfel, potrivit unei investigații Newsweek și-ar fi mutat parțial colecția de mașini de epocă pe numele său, iar majoritatea autoturismelor s-ar afla pe numele unor apropiați.

De altfel, după cum a relatat Adevărul, în 2009, Cristian Popescu Piedone ar fi fost acuzat de prefectul judeţului Argeş că a devenit șofer în mod fraudulos, cu o lună după ce a ajuns „argeşean“, pe 27 septembrie 2007, obţinându-și permisul auto într-o singură zi, la 19 octombrie 2007, la nu mai puţin de cinci categorii – A, B, BE, C şi CE.

Mașina de colecție a lui Burduja

Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei, are, potrivit ultimei sale declarații de avere, din iulie 2023, un autoturism marca Chrysler Cordoba, fabricat în 1979 și un altul marca Honda CBR, fabricat în 2006.

Despre mașina sa de colecție, Chrysler Cordoba, botezată „Candy”, Sebastian Burduja, a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook, precizând că a fost cumpărată din banii săi bani în anul II de facultate, în Stanford, și vrea să o lase moștenire fiului său.

„Am găsit-o pe Craigslist, un site cu anunțuri. A fost dragoste la prima vedere. Apare și în declarația mea de avere, prilej pentru unii să spună că sunt colecționar de piese rare...Realitatea este că am plătit $1750 pe Candy, cum am botezat-o. E un Chrysler Cordoba din 1979 și, din 2006 pana astăzi, mi-a fost mereu alături. Am făcut aproape 100.000 km pe șoselele Americii și nu am avut niciodată vreo mare problemă. O revăd și o conduc cu mare plăcere de câte ori venim la familia lui Holly. Visul meu e să i-o dau mai departe băiatului meu, când va fi să meargă la facultate”, a scris Burduja.

De altfel, Sebastian Burduja ar fi și iubitor de motoare, fiind vehiculul folosit la depunerea candidaturii sale pentru Primăria Capitalei.

Diana Șoșoacă deține, conform ultimei declarații de avere, din aprilie 2024, două autoturisme, un Opel Corsa fabricat în 2015 și o Skoda Octavia din 2018.

Pe 10 martie senatoarea rămăsese fără permis după ce polițiștii rutieri din Buftea au depistat că circula cu viteza de 110 km/h, pe un tronson de drum pentru care limita maximă de viteză este de 40 km/h. Conform unei transmisiuni live, Diana Șoșoacă acuza, printre altele, că „ar fi fost vorba de un ordin” având în vedere campania electorală și anunța că va face plângere penală oamenilor legii și va contesta sancțiunea dată. Potrivit postărilor de pe pagina de facebook a formațiunii, senatoarea pare să-și fi recuperat deja permisul suspendat inițial pentru 90 de zile (până pe 8 iunie), transmițând live de la volan pe rețeaua de socializare.

Candidatul AUR, Mihai Enache, are, potrivit ultimei sale declarații de avere din aprilie 2023, o mașină marca Skoda Octavia, fabricată în 2017.

Alexandru Pânişoară, candidatul susținut de Partidul Ecologist Român (PER) deține un autoturism Smart din 2019.

Al doilea independent este Filip Constantin Titian deținea potrivit unei declarații de avere puublicate la înscrierea în cursa pentru Sectorul 4 din 2020, două vehicule marca Dacia și Matiz.

Iar candidatul propus de Partidul Alternativa Dreaptă, Dorin Iacob, care și-a desfășurat activitatea în ultimii ani pe poziția de analist, nu are o declarație de avere depusă în ultimii ani.