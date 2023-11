Ce au văzut parlamentarii la ședința secretă: „De neimaginat. Copii împuşcați în cap. Tineri decapitați cu lopeți”

Parlamentarii au început să transmită ce au văzut în video-ul urmărit în ședința secretă în ceea ce privește crimele făcute de Hamas după ce au trecut granițele în Israel și au ucis numeroși civili.

„Am văzut azi, în şedință secretă a Parlamentului, filmarea realizată cu o parte din crimele teroriste din 7 octombrie. Nu am văzut în viața mea aşa ceva. De neimaginat. Copii împuşcați în cap. Tineri decapitați cu lopeți. Am văzut pentru prima dată parlamentari plângând”, a scris pe pagina sa de Facebook deputatul PNL, Cristian Băcanu. Au fost parlamentari care au părăsit imediat sala, neputând să urmărească filmul.

O altă postare a fost a deputatului USR, Silviu Dehelean: „A fost extrem de greu să urmăresc imaginile masacrului din Israel din 7 octombrie, prezentate azi în ședința secretă a Parlamentului. Barbarie, dezumanizare, ură față de om, dispreț față de viața, întuneric. Copii, bătrâni, femei, tineri uciși în casele lor, uciși pe stradă, uciși în timp ce se bucurau de muzică la un festival. Nicio idee și nicio credință religioasă nu pot justifica sau explica întunecimea aceasta care a ieșit din oameni. Am rămas, totuși, în sală, pentru că am convingerea că trebuie să vedem răul, să știm cu ce ne confruntăm și de ce sunt oamenii în stare”.

„După imaginile de la Bucea și cele de azi, sunt convins că trebuie să facem mult mai mult pentru a apăra lumea căreia îi aparținem, pentru a apăra drepturile omului și sistemul democratic, pentru a ne proteja familiile. Din păcate, lumea a uitat lecția războaielor mondiale și pare că răul e mai aproape de noi.Dumnezeu să odihnească victimele, să dea putere ostaticilor și familiilor lor!”, a completat deputatul.

Șoșoacă, nou comportament controversat

Cu câteva ore înainte de ședința secretă, senatoarea Diana Șoșoacă a avut o nouă declarație politică controversată. În primul rând, a lansat un atac la adresa lui Silviu Vexler, deputat care reprezintă comunitatea evreiască din țara noastră.

„Îl cunoașteți (nr. - pe Silviu Vexler, deputat al Comunității Evreiești)? Ați auzit de el. Reprezintă minoritatea evreiască în România și nu realizează cât rău provoacă celor pe care îi reprezintă, exact cum face și UDMR, cu etnicii săi maghiari de care-și bate joc (...) El știe că trebuie să conducă România, așa cum și el primește ordine de la mai marii lui, din seminția lui, pentru că România va fi patria unde se vor refugia ei toți, nu domnule Vexler?”, a afirmat Șoșoacă.