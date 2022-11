Budăi, luat la țintă de Turcan: Știe riscurile pentru mimarea reformei pensiilor speciale

Raluca Turcan (PNL) l-a luat la rost pe ministrul Muncii, Marius Budăi (PSD), pentru faptul că nu a venit până în prezent cu nicio schiță a proiectului de lege referitor la desființarea pensiilor speciale.

„La formarea coaliției, în programul de guvernare, a existat o asumare clara a reformelor necesare pentru a moderniza sistemul public de pensii, cel de salarizare, ca și asistența socială. Respectarea acestor angajamente încă se lasă așteptata de către ministerul Muncii. Modernizarea rapidă a acestor sisteme ar fi reprezentat cel mai important act de echitate sociala si combatere a sărăciei din 1990 si pana in prezent. Ar fi însemnat ca banii pentru persoanele vulnerabile sa fie mai bine folosiți; Ar fi însemnat ca in salarizarea publica, anumite categorii sociale sa nu mai fie ocolite de măririle de salarii; Ar fi însemnat ca pensionarii care au stagii complete sa nu mai fi discriminați, pentru ca Romania e singura tara din Uniunea Europeana in care, daca ai stagiu complet esti cetățean de categoria a II-a. Ar fi însemnat introducerea si in Romania a unui standard european absolut firesc”, a afirmat Raluca Turcan, de la microfonul Parlamentului.

„Cum se întâmplă acum? Ai muncit toata viață? Statul român îți redistribuie banii pe care îi meriți in tot felul de alte direcții, numai ție nu. Ori, Uniunea Europeană înseamnă respectarea cu prioritate a acelora care au contribuit, prin efortul lor, la binele comun. Acest lucru ar fi însemnat, evident, ca niciun partid nu ar mai fi putut tine captivi pensionarii din Romania cu șiruri nesfărșite de fake news despre echitate si corectitudine. Răsplătirea celor care au muncit mai mult este cel mai firesc lucru in restul Uniunii Europene, numai la noi se găsesc pretexte ca acest lucru sa nu devină realitate”, a mai afirmat fosta ministră a Muncii.

Primul test, în decembrie

„Primul test pentru Ministerul Muncii este în scurt timp, în luna decembrie. Este un test de seriozitate și responsabilitate cu care Ministerul muncii trebuie să răspundă termenelor precise și exigențelor clare cuprinse în PNRR referitoare la pensiile speciale. Reforma sistemului de pensii, reforma salarizării în sistemul public sau a asistenței sociale, digitalizarea serviciilor publice, trebuie realizate nu doar pentru că ele figurează între angajamentele din PNRR și condiționează accesarea fondurilor, ci pentru că sunt reforme mult așteptate la nivelul societății românești”, a explicat Turcan.

„Este legitim faptul că parlamentarii se întreabă unde sunt proiectele de legi pentru îndeplinirea reformelor din PNRR, de ce acestea întârzie să apară, în condițiile în care s-au cheltuit bani grei pentru realizarea lor. Numai pentru consultanța aferentă reformei s-au cheltuit peste 5,8 milioane de dolari. Să sperăm că nu ne trezim în situația în care Ministerul muncii trimite Parlamentului alte proiecte elaborate în grabă, improvizate și vădit neconstituționale! Cred că domnul ministru știe care sunt riscurile de a mima reforma pentru accesarea fondurilor din PNRR”, a completat fosta ministră.

Mai puțin la TV

„Cu certitudine că dacă ar fi existat o minimă determinare, dacă s-ar fi muncit mai mult, nu doar în pauzele de publicitate ale talk-showurilor, astăzi măcar doua proiecte ar fi fost deja în dezbaterea Parlamentului sau chiar adoptate”, a mai afirmat Raluca Turcan.

Reprezentanta PNL a precizat că Budăi poate să preia vechile proiecte. „Pentru că ministerul nu ne-a anunțat că a finalizat vreun proiect de reformă, atunci îi recomand domnului ministru să preia proiectele pe care le-a găsit în minister, muncite de consilierii și experții noștri. Sunt acolo! Ar fi, de asemenea, onest ca banii dați pe consultanță să-i ofere echipelor de experți din minister care au muncit anul trecut zi și noapte pentru a elabora proiectele”, a mai afirmat Turcan

PSD, deranjat de intervenție

Liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, s-a declarat deranjat de discursul Ralucăi Turcan. „Din respect pentru colegii de la PNL, azi, și e ultima dată când fac, mă abțin să vorbesc de performanța miniștrilor PNL”, a precizat Simonis.

Ministrul Budăi a evitat să spună vreun detaliu concret referitor la modul cum va arăta noua reformă a pensiilor speciale.

„Mi-am propus, spre deosebire de scrierea sa, să implementez PNRR în deplină transparență. A fost creat un grup interministerial în vederea îndeplinirii jalonului 215. Cele 6 legi trecute în PNRR nu sunt nici gestionate, nici implementate de Ministerul Muncii”, a punctat Budăi.

„În curând va fi transmis spre Guvern spre aprobare, spre CSM spre avizare, transmis Comisiei Europene, iar apoi trimis Parlamentului”, a mai precizat ministrul, referitor la proiectul pe care îl pregătește, dar despre care aproape nimeni nu știe clar ce prevede.