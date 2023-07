„Bilanțul” lui Viktor Orban la Tușnad: sfidare pe față a autorităților române, cu discurs anti-UE și tendințe revizioniste | ANALIZĂ

Viktor Orban s-a dat iar în spectacol cu ocazia discursului de la Băile Tușnad, unde a avut declarații revizioniste, antioccidentale, dar și săgeți către Guvernul României, la doar trei zile de la „începutul unei frumoase prietenii“ cu Marcel Ciolacu.

Tradiționalul discurs al lui premierului Ungariei, Viktor Orban, la Școala de Vară de la Băile Tușnad, reușește în fiecare an să atragă atenția, prin temele abordate, fie că sunt legate de autonomia unor teritorii din România, fie, cum s-a întâmplat anul trecut, prin derapaje rasiste. Nici anul acesta nu a fost lipsit de controverse, deși anterior premierul maghiar se întâlnise la București cu premierul Marcel Ciolacu.

Din startul discursului său, Viktor Orban a ironizat autoritățile de la București, pentru pretențiile pe care le-au avut, potrivit documentelor diplomatice trimise. În doar câteva propoziții a bifat exact lucrurile care ar fi trebuit evitate.

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. Într-un document oficial ne-au zis, vă fac cunoscut acest lucru. Mi se recomandă să nu vorbim despre lucrurile care pot aduce atingere simbolurilor naționale, bine, putem să convenim asta. Însă îi salut pe prietenii noştri care au venit cu steaguri maghiare şi secuieşti. Să nu vorbim despre drepturile minorităților. Nici despre asta nu voi vorbi, ci doar afirm că ele există şi ar trebui să le aibă maghiarii care trăiesc aici. Se scrie aici să nu vorbim despre unități teritorial-administrative inexistente din România. Cred că se gândesc la Ardeal și Ținutul Secuiesc, însă noi n-am declarat că ar fi unități teritoriale românești. De exemplu, să nu punem în lumină proastă valorile occidentale. Valorile occidentale înseamnă migrație, LGBT și război“, a afirmat premierul Ungariei. Mai mult, a transmis că dacă se va întâmpla ca președintele Klaus Iohannis să ajungă la Budapesta, Ungaria nu îi va transmite ce să spună și ce nu.

„Adevărul“ a solicitat un punct de vedere și de la Ministerul Afacerilor Externe, dar, până la închiderea ediției, instituția nu dat niciun răspuns privind declarațiile lui Viktor Orban la Tușnad, inclusiv pe subiectul listei de teme pe care ar fi trebuit să le evite.

După atingerea unor teme sensibile, a trecut la laude la adresa Chinei, despre care a zis că ar trebui considerată ca egala Statelor Unite, mai ales că a depășit statul occidental la numeroase capitole. „Dominanța americană se restrânge încontinuu“, a subliniat Orban, care a cântat și prohodul UE, dacă nu știe să gestioneze fluxurile de migrațiune și schimburile economice. De altfel, cu o zi înainte, Bence Tuzson, secretar de stat din echipa lui Orban, vorbea de dezintegrarea UE, dacă mai încearcă să-și impună voința în fața statelor membre ale UE. În retorica anti-Occident, Orban le-a bătut obrazul anglo-saxonilor fiindcă în urmă cu 80 de ani „i-au dat rușilor“, cu care nu erau atât de „mofturoși“ ca în prezent.

Politolog: „A persiflat autoritățile române“

Contactat de „Adevărul“, politologul Cristian Pîrvulescu arată că Orban a demonstrat că face tot ce vrea, indiferent de cele convenite cu Ciolacu. „A persiflat autoritățile române și i-a dat o lecție premierului Ciolacu, în măsura în care acesta a crezut că așa-zisa întâlnire privată dintre cei doi îi va folosi“, a subliniat politologul, care a punctat că, după ironiile la adresa sa, MAE ar fi trebuit să reacționeze.

Harta Ungariei Mari este visul revizionist al lui Viktor Orban (Cristian Pîrvulescu, politolog)

Legat de discursul anti-Occident și pro-China, Pârvulescu a menționat: „Ideea celor doi sori, cele două astre care trebuie să fie egale, este absurdă pentru că planetele se învârt în jurul unui singur soare, așa că domnul Orban trebuie să se hotărască în jurul cărui soare vrea să se învârtă. Aparent, îl atrage mai mult soarele chinezesc și Ungaria este un fel de lună, un satelit al Rusiei, care s-a despărțit total de valorile democratice și de Uniunea Europeană“, a mai spus Pîrvulescu.

Legat de declarațiile cu tentă revizionistă, politologul a amintit că Ungaria Mare, adică aceea din perioada dualismului austro-ungar, a putut fi posibilă doar prin sprijinul Vienei, nu prin forțe proprii.

Reacții politice anemice

Reprezentanții partidelor au avut mai degrabă reacții anemice față de discursul lui Orban. Din partea Puterii, s-a exprimat eurodeputatul Victor Negrescu. „Discursul antieuropean al lui Viktor Orban de la Tușnad este, de fapt, ilustrativ pentru eșecul politicii iliberale“, a precizat eurodeputatul. Și purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, a condamnat declarațiile lui Orban: „Nu putem fi de acord niciodată cu un discurs revizionist şi împotriva valorilor liberale. Ceea ce am auzit, azi, la Tuşnad despre «relele valori ale Occidentului», ne arată o distanţă clară de viziune referitoare la politica externă“, a punctat Stroe, într-o declarație pentru News.ro.

În schimb, PMP și USR au cerut intervenții publice la cel mai înalt nivel din partea Puterii, adică de la premierul Marcel Ciolacu și de la Ministerul Afacerilor Externe, subliniind că Orban nu mai e primit aproape pe nicăieri în Europa, dar la noi e acceptat.