Aurescu: Cu cât apărarea Flancului Estic e mai puternică, cu atât descurajarea e mai puternică. E singura limbă pe care Rusia o înțelege

Ministrul Afacerilor Externe a declarat, la CNN, la împlinirea unui an de la declanșarea războiului Rusiei contra Ucrainei, că retorica Moscovei privind utilizarea armelor nucleare are loc din lipsă de rezultate și a pledat pentru întărirea Flancului Estic.

„Într-adevăr, acestea nu sunt amenințări noi, deoarece, după cum vă amintiți, Rusia de la începutul războiului din Ucraina a menționat astfel de posibilități de utilizare a armelor nucleare. De fiecare dată au fost întâmpinați cu o condamnare foarte puternică și asta este ceea ce trebuie să facem acum, deoarece Rusia, chiar dacă este într-un război împotriva Ucrainei, este membru permanent al Consiliului de Securitate și are responsabilități speciale, ca „deținător” de arme nucleare. Așa că astfel de amenințări sunt inadmisibile și trebuie condamnate ferm. În același timp, am mai văzut astfel de amenințări și nu au fost urmate de niciun fel de acțiune. Ar trebui să știm și putem ști ca Alianță, iar eu vorbesc în numele NATO chiar acum, putem observa ori de câte ori există o anumită pregătire pentru utilizarea armelor nucleare. Deci este retorica, deocamdată. Cred că acest lucru vine în momentul comemorării unui an de la începutul războiului din Ucraina, iar Rusia nu are niciun rezultat. Dimpotrivă. Și cred că este un fel de „nevoie” pentru oficialii ruși, inclusiv pentru președintele Putin și alți aliați ai domnului Putin, să menționeze astfel de lucruri, care creează multă emoție la nivel internațional”, a precizat Aurescu, pentru CNN.

Întrebat de concluziile Summitului de la Varșovia, ministrul Afacerilor Externe a detaliat modul cum au decurs evenimentele la B9. „România nu este doar un participant, este unul dintre inițiatorii formatului București 9. A fost inițiat de președintele României, domnul Iohannis, și de președintele Poloniei, domnul Duda, încă din 2015. Este un format foarte reușit, pentru că permite coordonarea transatlantică și asta am făcut ieri în Varșovia, încă o dată, pentru că am folosit acest format în ultimul an, de la începutul războiului și chiar înainte. Deci a fost o discuție foarte oportună. Asigurarea pe care președintele Biden ne-a oferit-o tuturor, că Statele Unite sunt pe deplin angajate să apere orice centimetru de teritoriu aliat, inclusiv, desigur, aliații de pe Flancul estic, este extrem de importantă. În România, prezența trupelor americane a crescut de la începutul războiului”, a declarat ministrul de Externe.

Numărul trupelor americane

„Avem în jur de 3.800 și chiar mai multe trupe americane pe pământul nostru. Aceasta este o reasigurare importantă și, în același timp, un semn de solidaritate concretă față de securitatea României și a celorlalți aliați de pe Flancul Estic. Dar am discutat despre măsuri concrete. Am menționat importanța implementării integrale a deciziilor Summit-ului de la Madrid, din iunie anul trecut, mai ales în ceea ce privește desemnarea de întăriri pentru Grupurile de Luptă de pe Flancul Estic, inclusiv pentru Gruparea de Luptă din România, mai multă prepoziționare a echipamentelor”, a mai punctat liderul diplomației de la București.

Bogdan Aurescu a vorbit și de importanța descurajării și întărirea Flancului Estic. „Orice fel de creștere a prezenței Aliaților, și aș sublinia cuvântul „prezență”, este foarte importantă, iar creșterea prezenței SUA pe teritoriul Aliaților din Flancul Estic este extrem de importantă, pentru a construi o descurajare și apărare consolidată (...) Această prezență înseamnă nu doar un număr tot mai mare de trupe, ci înseamnă și prepoziționarea echipamentelor, care este extrem de necesară, dacă este nevoie, pentru apărarea teritoriului aliat, dar și repartizarea de forțe de întărire pentru Grupurile de Luptă aflate deja pe teritoriul Flancului estic. Deci, toate acestea reprezintă un set combinat de măsuri; aspectele de comandă și control sunt, de asemenea, foarte importante. Toate acestea creează o apărare inteligentă și o apărare inteligentă înainte, ceea ce este important. Cu cât apărarea este mai puternică, cu atât descurajarea este mai puternică. Aceasta este singura limbă pe care Rusia o înțelege”, a conchis liderul diplomației de la București.