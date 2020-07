Wimbledon, generos. Simona Halep, la unison cu toate colegele din circuit, după o decizie unică

Britanicii profită de faptul că, beneficiind de o poliţă de asigurare contra-pandemie după epidemia de SARS din 2002, şi-au amortizat o mare parte din pierderile suferite prin anularea ediţiei 2020, încasând, potrivit Forbes, 141 milioane de lire sterline.

Astfel, după ce a donat sume consistente către fondul destinat sportivilor afectaţi de pandemie, dar şi către diferite proiecte caritabile, Wimbledon va livra acum în conturile tuturor sportivilor sume fixe, în funcţie de proba în care ar fi urmat să ia startul: calificări, simplu, dublu, dar şi în competiţiile în scaun rulant.

256 de jucători care ar fi urmat să ia startul pe tablourile principale vor încasa, nediferenţiat, câte 25.000 de lire sterline, aproximativ 50% din suma pe care ar fi avut-o garantată în cazul în care turneul s-ar fi disputat.

Lumea tenisului a primit cu entuziasm vestea, Simona Halep numărându-se printre cei care şi-au arătat recunoştinţa. „Mulţumim Wimbledon pentru gestul tău generos către jucători şi pentru că ai avut grijă de noi într-un mod uimitor, chiar şi atunci când turneul este anulat. Adevărată clasă!”, a scris Halep, pe Facebook.

Competiţie Număr de jucători Sumă (lire sterline) Total (lire sterline)

Calificări 224 12.500 2.800.000

Simplu 256 25.000 6.400.000

Dublu 120 6.250 750.00

Such a nice gesture @Wimbledon on these tough moments. Means the world for us, thank you 🙏 https://t.co/sF40g23viJ — Paula Badosa (@paulabadosa) July 10, 2020

Amazing news — always a class act and leader of our sport !! Well done @Wimbledon - can’t wait to be back next year ! 💚💜 https://t.co/BFok5ZSDQI — Kim Clijsters (@Clijsterskim) July 10, 2020