VIDEO Williams şi-a savurat revanşa în faţa lui Halep: Primele declaraţii după o mare victorie

Serena Williams (39 de ani, 11 WTA) a fost îndemnată de specialistul Ion Ţiriac, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, să iasă „la pensie“. Acum, americanca e în semifinalele Australian Open 2021, după ce a eliminat-o pe Simona Halep.

Încântată de această victorie, a 10-a în faţa jucătoarei din România, Williams a oferit un scurt interviu chiar pe teren pentru Eurosport, postul care transmite Australian Open.

Ce a spus Serena Williams?

*Am realizat că fac erori nefortate în setul secund, dar ştiam că am abilitatea de a juca mai bine. Fără îndoială a fost cel mai bun meci al meu în turneu. Am fost nevoită să fac asta împotriva numărului 2 mondial. Ştiam că trebuie să mă descurc mai bine, să cresc nivelul şi asta am făcut. Am încercat să fiu mai bine din punct de vedere defensiv, să mă mişc mai bine pe teren.