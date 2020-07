Vlad Chiricheş, piedică pentru Cristiano Ronaldo! Ce record unic i-a fost interzis atacantului portughez

Vlad Chiricheş (foto) a jucat până în minutul 75 în defensiva echipei lui Roberto De Zerbi şi a avut mai multe intervenţii bune la câteva dintre fazele de atac ale liderului din Serie A.

Oaspeţii au condus cu 2-0, după golurile marcate de Danilo '6 şi Higuain '12. Apoi gazdele au marcat de trei ori la rând, prin Djuricici '29, Berardi '51 şi Caputo '54. Alex Sandro a adus egalitatea pentru Juventus, în minutul 64.

Prestaţia fundaşului român a fost apreciată cu 6.5 de Gazzetta Dello Sport, cea mai mare notă din defensiva gazdelor. "A făcut un joc complex şi şi-a arătat importanţa la două situaţii periculoase: una cu Higuain, iar alta cu Ronaldo", au scris italienii după meci, citaţi de Digisport.

Evoluţia bună a românului a fost o piedică în calea unui nou record al lui Cristiano Ronaldo. Daca ar fi inscris cu Sassuolo, portughezul ar fi devenit primul fotbalist din istorie cu câte cel puţin 50 de goluri marcate in Serie A (Italia), La Liga (Spania) şi Premier League (Anglia).

Cum Ronaldo nu a reuşit să îşi treacă numele pe lista marcatorilor, atingerea acetui record se amână pentru următorul meci al lui Juventus din Serie A, derby-ul cu Lazio, programat luni, de la ora 22.45.

Acum, cifrele lui Ronaldo arata asa:

*Serie A (Juventus): 49 de goluri in 50 de meciuri

*La Liga (Real Madrid): 311 goluri în 292 de meciuri

*Premier League (Manchester United): 84 de goluri în 196 de meciuri

Până acum, singurul fotbalist care a marcat cel puţin 50 de goluri in trei ligi importante din Europa e Edin Dzeko (AS Roma). Doar ca Dzeko a ajuns la acest bilanţ in Bundesliga (Germania), Premier League (Anglia) si Serie A (Italia).

Juve nu a mai învins de trei meciuri

Deşi nu a mai câştigat niciuna dintre ultimele trei partide, Juve are şanse foarte mari de a câştiga tiltul şi în acest an. Cu cinci etape ]nainte de finalul sezonului, "Bătrâna doamnă" se menţine pe primul loc al clasamentului, cu 77 de puncte, urmată de Atalanta, 70 de puncte, şi Lazio, 69 de puncte,