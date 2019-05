VIDEO „Spune-ne, Simona Halep, cum ai reuşit această lovitură?” Comentatorii au fost uluiţi de o execuţie de milioane a jucătoarei noastre

Simona a avut câteva lovituri impresionante, care au ridicat publicul în picioare.

„Spune-ne, Simona Halep, cum ai reuşit această lovitură?”, au scris cei de la WTA. Comentatorii străini care pot fi auziţi pe fundal au lăudat şi ei reuşita româncei, care va juca în ultimul act al competiţiei, împotriva olandezei Kiki Bertens.

Finala turneului de la Madrid este programată azi, de la ora 19.30

Vezi mai jos reuşita Simonei Halep din meciul cu Bencici

Tell us @Simona_Halep, how did you get this shot? 🤯#MMOpen pic.twitter.com/8JcwrIG1ho