VIDEO Serena Williams, filmare virală pe Twitter din casa surorile sale: Cum arată frigiderul lui Venus

La 39, respectiv 37 de ani, Venus şi Serena Williams continuă să joace în circuitul WTA. Chiar dacă, în mod firesc, nu mai sunt la nivelul de altă dată, în continuare, au rezultate notabile.

Venus a jucat două finale de Grand Slam în 2017, la Australian Open şi la Wimbledon, în timp ce Serena, după ce a născut, are trei finale de Grand Slam: Wimbledon 2018 şi 2019 şi US Open 2018.

Înainte ca Serena să-şi facă nunta cu Alex Ohanian în 2017, ea a trăit, mulţi ani, împreună cu sora ei mai mare. De aceea, acum, când s-a întors în vizită la Venus, şi-a permis să o tachineze pe Twitter, filmând interiorul frigiderului ei aproape gol!

IATĂ FILMAREA POSTATĂ DE SERENA WILLIAMS

.@serenawilliams visited @Venuseswilliams' house, and it wasn't safe for any of her products 😂



(🎥: Serena Williams) pic.twitter.com/qdDS54Y8qf