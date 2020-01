Scene de groază: Prima jucătoare sufocată de fum la Australian Open şi reacţii dure după meci

Australian Open 2020 va fi un turneu cu multe probleme din cauza incendiilor care fac ravagii în ţară, de vreo patru luni, şi un prim semn clar în acest sens a apărut astăzi.

În confruntarea dintre Dalila Jakupovici (180 WTA) şi Stefanie Voegele (117 WTA), sportiva din Slovenia de 28 de ani a fost nevoită să abandoneze, deşi câştigase primul set cu 6-4! Jakupovici era condusă cu 6-5 în setul doi, în momentul în care s-a hotărât că nu mai poate juca. Asta deoarece, s-a sufocat, pur şi simplu, din cauza calităţii aerului, având nevoie de ajutor medical!

Ce a spus Dalila Jakupovici?

*M-am speriat foarte tare şi am crezut că voi leşina! De aceea, am şi căzut din picioare, fiindcă nu mai puteam să merg.

*Niciodată n-am avut probleme respiratorii şi căldura chiar îmi place.

*A venit doctorul pe teren şi am crezut că va fi mai bine. Dar punctele s-au lungit, nu mai puteam să respir şi am căzut din picioare.

*Nu e nici corect, nici sănătos că organizatorii ne pun să jucăm în asemenea condiţii. Am fost suprinsă. Am crezut că nu vom juca astăzi, dar n-am avut de ales.

🎾 Dalila Jakupovic has been forced to retire from the Australian Open qualifiers, after suffering a coughing fit.



The Aus Open decided to proceed with their qualifiers at Melbourne Park, despite air pollution reaching hazardous levels.



Jakupovic was one set up at the time. pic.twitter.com/Ydp1CTMFEB