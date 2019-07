VIDEO Roger Federer şi Coco Gauff, noua senzaţie a tenisului feminin, s-au întâlnit pe aleile de la Wimbledon. Reacţia elveţianului a devenit virală

Înaintea meciului din turul secund, miecuri seara, puştoaica s-a întâlnit pe aleile de la All England Club cu marele campion elveţian. Federer a fost cel care s-a îndreptat spre Coco şi cel care a iniţiat dialogul. "Iat-o! Cum merge treaba? Felicitări! Cu cine joci?", a întrebat-o Federer, pentru ca apoi, după ce i s-a răspuns, să o mai felicite o dată pe adolescenta de 15 ani.



Vizibil emoţionată după întâlnirea cu Federer, Coco s-a întors spre cel care filma. "Aţi filmat asta?", a fost reacţia amuzantă a lui Gauff. Ulterior, după victoria cu Rybarikova, sportiva din SUA a postat un răspuns la întâlnirea cu Federer şi a comentat pe contul personal de Twitter. "Am fost atât de emoţionată".

Gauff n-a pierdut niciun set în calificările de la Wimbledon şi nici în primele două tururi de pe tablou, unde a trecut de Venus Williams, 6-4 6-4. şi de Magdalena Rybarikova, scor 6-3, 6-3.

Yeah, we got that on camera! 😁👍@CocoGauff meets @rogerfederer! pic.twitter.com/ir204b88f2