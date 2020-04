VIDEO Personajul Helsinki din „La Casa de Papel”, interviu surprinzător în limba română: „Mergeam s-o văd pe Steaua”

Cel care „dă viaţă” personajului Helsinki, din serialul „La Casa de Papel”, Darko Perić, a trăit vreme de nouă ani în România, cunoscând foarte bine limba ţării noastre. Într-un interviu acordat pentru Virgin Radio, acesta a rememorat perioada petrecută, în vremea studenţiei.

Pasionat al sportului, îndeosebi al baschetului, actorul nu a fost „imun” la performanţele Stelei, povestind că obişnuia să meargă pe Ghencea, pentru a vedea echipa Armatei, din anii '90, pe când locuia în Capitală. „Mergeam s-o văd pe Steaua. (...) Eu am stat în Bucureşti, din 1995 până în 1998, în Ghencea. Mergeam s-o văd pe Steaua. (...) Vin din Balcani, îmi plac foarte mult Carpaţii. Ştiu foarte multe despre România. Am fost şi la un meci al lui PSG, contra Steaua Roşiei Belgrad, anul trecut în Paris”, a povestit actorul.

Darko Perić este un actor în vârstă de 43 de ani, care s-a născut în fosta Iugoslavie, iar la maturitate, a studiat Facultatea de Medicină din Bucureşti, petrecând câţiva ani în ţara noastră. De asemenea, în ultimii trei ani, îl interpretează pe Helsinki, unul dintre cele mai iubite personaje din producţia amintită.



„La Casa de Papel este disponibil, începând de vineri, 3 aprilie, pe Netflix. Vorbim despre un serial spaniol de televiziune, de mare succes, care a apărut în 2017, în prezent fiind la al patrulea sezon. Povestea începe cum un om misterior, „El Profesor” („Profesorul”) planifică cea mai mare lovitură financiară dată vreodată. Pentru a-şi duce la capăt planul cel puţin ambiţios, recrutează opt persoane, cu abilităţi specifice misiunii, care nu au nimic de pierdut. Aceştia îşi propun să intre în Monetăria Regală a Spaniei şi să tipărească nu mai puţin de 2,4 miliarde de euro, ceea ce şi reuşesc.