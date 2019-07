VIDEO Naomi Osaka, cădere nervoasă în faţa jurnaliştilor: Ce a spus înainte de a părăsi sala de conferinţă

Încă din primul tur, au fost învinse, pe rând, jucătoare cotate cu şanse la trofeu, precum Osaka (2 WTA), finalista de la French Open 2019, Vondrousova (14 WTA), dar şi Sabalenka (11 WTA).

Fostul lider mondial, japoneza Naomi Osaka, şi-a continuat astfel forma slabă, după ce a reuşit să lege două victorii în turneele de Grand Slam, la US Open 2018 şi Australian Open 2019. De la 25 aprilie, adică de când a jucat primul meci pe zgură în acest sezon, sportiva de 21 de ani a bifat 10 victorii şi 4 înfrângeri, pierzând, între timp, şi locul 1 mondial.

Criza japonezei nu e doar una sportivă, ci şi una emoţională, după cum s-a văzut la conferinţa de după meciul pierdut cu Putintseva (39 WTA), la Wimbledon. „Pot pleca? Simt că sunt pe cale să plâng“, a spus Osaka, după care s-a ridicat şi a părăsit sala de conferinţă!

VEZI CĂDEREA NERVOASĂ A LUI OSAKA

"I feel like I'm about to cry."@Naomi_Osaka_ leaves her press conference in tears following her first round loss to Putintseva.#Wimbledon pic.twitter.com/JasXryhe5x