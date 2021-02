VIDEO Halep, interviu precedat de o întrebare: Ce a cerut să facă, înainte de a vorbi

Simona Halep a debutat cu o victorie în turul II de la Gippsland Trophy, o competiţie de categoria WTA 500, găzduită de Melbourne.

Imediat după partida câştigată cu Anastasia Potapova (101 WTA), românca s-a îndreptat spre banca ei, de pe marginea terenului, şi şi-a pus masca pe faţă, deşi nu era nimeni în jurul ei. Apoi, după ce a fost aplaudată de fanii aflaţi în tribune, „Simo“ s-a dus spre microfonul plasat pe teren, pentru a-şi analiza victoria, într-un scurt interviu. Înainte de a-şi începe discursul însă, Halep le-a cerut permisiunea organizatorilor de a-şi da masca jos. „Da! Poţi să faci asta. E OK“, i-a transmis femeia care a intervievat-o pe Simona.

Ce a spus Simona Halep?

*Mă bucur mult că am revenit la Melbourne. Am avut un start bun în acest turneu. Aveam nevoie de această victorie pentru că nu jucasem din octombrie 2020. Am vrut să simt terenul, mingea. Ştiam că va fi un meci dificil, fiindca ea loveşte foarte puternic. Întotdeaună e greu să joci cu sportive puternice. Dar atmosfera a fost extraordinară, mi-au lipsit spectatorii şi mă bucur că se află în tribune, aici, la Melbourne.

