VIDEO Halep, încântată: Reacţia Simonei imediat după punctul care i-a adus calificarea în optimi. Primele declaraţii

Simona Halep e în optimile Dubai Tennis Championship, dovedind, încă o dată, că merită să fie aplaudată pentru evoluţiile ei constant bune.





Calificarea româncei în această fază a venit la o zi după ce Elise Mertens (16 WTA), jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala de la Doha, a fost eliminată în Dubai, încă după primul meci!





În confruntarea cu Eugenie Bouchard (79 WTA), Halep a câştigat, fără să strălucească, fiind, totuşi, în controlul partidei, în permanenţă. Astfel, victoria fostului lider mondial a venit firesc, după punctul pe care îl puteţi vedea mai jos:

Ce a spus Simona Halep după meci?

*E un sentiment senzaţional să fiu încurajată astfel (n.r. – au fost mulţi români în tribune). Vreau să le mulţumesc tuturor românilor care au venit aici, cât şi celor care mă urmăresc de acasă.





*A trecut mult timp de atunci (n.r. - În 2015, Halep a fost campioană la Dubai). Mă simt bine aici, de unde am amintiri minunate. Am jucat un tenis foarte bun şi sunt foarte fericită că am mers mai departe. Forehand-ul mi-a mers bine, a fost o lovitură bună. Sunt un pic obosită, toată lumea poate vedea asta, dar încerc să mă concentrez pentru fiecare minge.





*Ea (n.r. - Bouchard) joacă mai bine decât în urmă cu câţiva ani, când am mai jucat contra ei. A fost în Top 10, deci ştie cum e să fii acolo şi îi doresc să revină.

