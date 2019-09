VIDEO Hagi îşi distruge criticii: „Mucles când noi vorbim! Gata, s-a terminat cu modestia“. Ce a promis că va face

Gheorghe Hagi a fost un fotbalist colosal, a devenit apoi un antrenor foarte bun de Liga I, însă are nevoie de un om care să-l consilieze în privinţa discursului pe care îl are la conferinţele de presă.

În cadrul conferinţei amintite, Hagi a oferit un răspuns tranşant şi pentru cei care îl critică sau care nu sunt de acord cu părerile sale.

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Toţi vreţi să plec, dar nu plec. Nu plec! Nu mă alungaţi, că nu plec. Am avut oferte mai multe decât toţi pe bani mulţi. Dar am rămas acasă să muncesc. Nu plec! Voi vă jucaţi cu mine? Eu sunt atacant. Atacantul e imprevizibil. Voi nu puteţi să ştiţi ce gândesc eu! Niciodată, niciodată! Mă joc cu voi! Eu vi le mai arunc, aşa, să vă testez, dar rămân şi lupt acasă!

*Am ajuns la Ovidiu pe câmp! Acum mi-am pus şi canalizare după 10 ani! Am ajuns investitor în România…Uşor, uşor, mai dau drumul la o clădire mare. Şi nu plec de aici pentru că asta e ţara mea! Sper că am putere să ies la luptă!

*Vreau să duceţi România unde a fost şi unde am dus-o noi! Atâta vă zic. Până atunci, mucles când noi vorbim! Mucles! Tăceţi din gură! Gata, s-a terminat cu modestia. Vă lăsăm să duceţi România, dar noi ieşim şi o să fim critici. Până atunci tăceţi din gură şi fiţi modeşti. Gata!

*Credeţi că eu mai controlez ceva când sunt minţit în faţă? Credeţi că depinde ceva de mine sau mi-e frică de ceva? Voi credeţi că eu sunt Petrescu să plec de la meci? Eu stau şi lupt! Băi, oamenilor…Voi credeţi c eu sunt Petrescu? La mine când e grea, eu ies, voi credeţi că eu fug?! Cum să-mi fie mie frică?

