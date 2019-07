VIDEO Dragostea românilor pentru Halep, impresionantă: Evenimentul de pe Arena Naţională, în presa mondială

Simona Halep a celebrat pentru al doilea an consecutiv câştigarea unui turneu de Grand Slam pe „Arena Naţională“. Dacă în 2018, petrecerea a fost prilejuită cu ocazia câştigării French Open, acum, constănţeanca le-a adus românilor trofeul de la Wimbledon, cel mai prestigios turneu de tenis din lume.

Şi, având în vedere că mai e un Grand Slam de jucat în acest an, US Open (25 august – 8 septembrie), sunt şanse ca fanii Simonei să mai aibă un party cu ea în toamnă.

Până atunci, evenimentul găzduit, miercuri, de „Arena Naţională“ a făcut înconjurul lumii. „L’Equipe“, prestigiosul ziar francez, a scris pe larg despre el, iar pagina de Twitter a celor de la WTA a oferit imagini de la petrecerea Simonei.

Ce a scris „L’Equipe“?

*Simona Halep, primită precum un star rock în România! Când menţionăm statutul lui Simona Halep în România, cuvântul star nu este niciodată prea folosit. Halep a devenit prima româncă învingătoare la Wimbledon, după 6-2, 6-2 în finala cu Serena Williams, şi şi-a demonstrat din nou popularitatea la revenirea în ţară, unde a fost sărbătorită într-un stadion plin.

.@Simona_Halep receives a giant welcome back in 🇷🇴 following her title run at @Wimbledon 👏👏👏



🎥: @Simona_Halep pic.twitter.com/Ohs0I7GQpB