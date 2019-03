VIDEO Aşa arată bucuria în stare pură: Reacţia fabuloasă a Biancăi Andreescu după punctul care i-a adus titlul la Indian Wells

Bianca Andreescu nu va uita niciodata ziua de 17 martie 2019! Asta pentru că, duminică, ea a câştigat primul ei turneu WTA şi ce turneu! Indian Wells e considerat „Al 5-lea Grand Slam“ în lumea tenisului, iar de acum deţinătoarea trofeului la feminin e o puştoaică de 18 ani care, la finalul lui 2018, se afla doar pe locul 152 în lume!

Astfel, e lesne de înţeles de ce Bianca, pur şi simplu, s-a tăvălit pe jos de bucurie, după punctul care a trimis-o direct în istoria tenisului şi i-a adus trofeul la Indian Wells 2019.

A truly breathtaking performance! @Bandreescu_ is the 2019 @BNPPARIBASOPEN champion! Defeats Angelique Kerber 6-4, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/ke5gA9Xvup

That moment when you win your first tour-level title by beating a reigning Grand Slam champ in #TennisParadise! @BNPPARIBASOPEN @Bandreescu_ pic.twitter.com/nUHwpN3I3J