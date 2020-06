VIDEO Accidentare gravă în Premier League: portarul lui Arsenal, în agonie

Aflată pe un modest loc 9 în Premier League, Arsenal suferă o a treia pierdere importantă la reluarea campionatului, după ce Xhaka şi Pablo Mari se accidentaseră în duelul cu Manchester City.

Portarul german a călcat prost după o intrare energică a lui Maupay, în minutul 40, s-a prăbuşit pe gazon în agonie, având nevoie de intervenţia promptă a medicilor şi de calmante, însă în timp ce era scos pe targă a protestat vehement, reproşându-i adversarului că nu l-a evitat. Leno s-a accidentat grav la genunchi şi este suspect de ruptură de ligamente.

Maupay a fost în cele din urmă omul decisiv pentru Brighton, înscriind golul victoriei în minutul 90+5.

Unnecessary challenge from Maupay. Should have received a Yellow card. #Leno pic.twitter.com/d5m6qVvkT8