Verdictul Simonei Halep pentru anul 2019: „Finala a fost dumnezeiască“

Simona Halepa decretat că 2019 a fost cel mai bun an al carierei sale.

Prezentă la Gala Tenisului Românesc, Halep a avut luciditatea, pe scenă, de a-şi analiza critic sezonul 2019. A făcut-o la fel şi în studioul DigiSport.







Având de departe cea mai lungă şedere în Top 10 în tenisul feminin actual, Halep a recunoscut că 2019 nu a satisfăcut-o din punct de vedere al constanţei evoluţiei - o caracteristică evidentă a carierei sale. Dacă ar fi să rezumăm impresia pe care sezonul a lăsat-o în conştiinţa Simonei, de-a lungul a 50 de săptămâni, anul care se încheie a fost mai modest decât precedenţii. Cele două săptămâni de vis de la jumătatea verii au reprezentat însă un maxim personal, cu o evoluţie ca o bijuterie în finala închisă în 55 de minute, împotriva legendarei Serena Williams, cu doar trei greşeli neforţate în contul româncei,







„Nu a fost un an constant din punct de vedere fizic. Am fost un pic obosită după şase ani în top şi a fost greu să gestionez această oboseală. Dar îl pun pe primul loc pentru că am câştigat Wimbledon! Nu mi-am imaginat vreodată că pot câştiga acest turneu, pentru că iarba este o suprafaţă dificilă. Noi nu avem teren de iarbă în ţară şi nu ne-am putut antrena, să învăţăm jocul.

Dar am avut antrenori foarte buni şi m-au ajutat să ajung să simt jocul pe iarbă şi să ştiu ce am de făcut. A fost greu meci de meci, dar finala a fost dumnezeiască! M-a uns pe suflet să arăt că pot juca un tenis excepţional pe iarbă”, a declarat Simona Halep pentru DigiSport.