Un fost premier al României o apără pe Simona Halep: „Ţine de atâţia amar de ani ţara pe cel mai înalt catarg al lumii“

Unul dintre cei care i-a luat apărarea Simonei este Emil Boc, primarul Clujului.

„În primul rând o felicit pe Simona pentru accederea pe locul 2 mondial din nou! Toţi tragem în Simona, e şi ea om, înţelegeţi? Ţine steagul României de atâţia amar de ani pe cel mai înalt catarg al lumii, a fost numărul unu mondial timp de un an de zile, s-a bătut pentru România şi a câştigat punctele care au adus ţara în semifinalele Campionatului Mondial pe echipe la tenis feminin. Oameni buni, e şi ea om! Naomi Osaka a rezistat doar câteva luni, Simona a stat un an şi ceva pe locul întâi. Are în suflet România şi s-a bătut mai mult ca oricare jucătoare din lume pentru ţara ei! Nu e uşor să mergi în toate colţurile lumii şi să reprezinţi România, eu cred că merită aplauzele şi mulţumirile noastre. Nu toate meciurile poţi să le câştigi”, a precizat fostul premier al României, conform Monitorulcj.ro.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: