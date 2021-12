„U” Craiova şi FCSB, cluburi înfrăţite

Viteza cu care sunt schimbaţi antrenorii, modul cum sunt batjocoriţi jucătorii, timpul petrecut în puşcărie, războiul interminabil cu fanii, sunt patru dintre caracteristicile care fac „U” Craiova şi FCSB să fie gemenele primei divizii. Viteza cu care sunt schimbaţi antrenorii, modul cum sunt batjocoriţi jucătorii, timpul petrecut în puşcărie, războiul interminabil cu fanii, sunt patru dintre caracteristicile care fac „U” Craiova şi FCSB să fie gemenele primei divizii.

„Mi-am dorit să fac mult mai mult, dar din păcate nu am reuşit. E nevoie de timp. Dar eu am avut patru etape la dispoziţie, patru meciuri în care am câştigat un singur punct şi asta a fost”, a spus supărat Eugen Trică, ultimul antrenor de la „U” Craiova. Olteanul a avut soarta fostului tehnician, a lui Flavius Stoican, care-l schimbase pe Adrian Mutu, cel care rezistase 12 etape pe banca tehnică a craiovenilor. Aceştia sunt trei dintre cei şase antrenori cu care a semnat Adrian Mititelu în ultimii doi ani, alături de Nicolo Napoli, Dan Vasilică şi Ovidiu Stângă. Nu numai la „U” Craiova sunt schimbaţi „principalii” ca şosetele, ci şi la FCSB, în ultimii doi ani perindându-se, prin ograda lui Gigi Becali, Bogdan Vintilă, Anton Petrea (de două ori), Dinu Todoran, Edi Iordănescu. „Nu sunt mulţumit de joc”, a fost declaraţia care a declanşat un război la FCSB care s-a încheiat, după ce s-au aruncat cuvinte grele, prin plecarea lui Iordănescu. „M-a deranjat foarte tare când a spus că face ceva pe contractul meu. N-a dat doi bani pe ce am vorbit”, explica fostul antrenor.

Cei doi patroni sunt slobozi la gură şi când e vorba de jucători. „Constantin Budescu, ce să fac cu el? El vrea să dea recital de exterioare, nu să joace. Joacă, bă, fotbal, serios”, îl ataca Gigi Becali pe unul dintre fotbalişti, sperând că, timorat, acesta va renunţa la salariu, unul foarte mare, şi va părăsi echipa. La Craiova, Mititelu nu poate vorbi din puşcărie, aşa că l-a pus pe fiul său să atace jucătorii cu contracte mari: „Nu-şi dau interesul şi doar îşi iau banii”.

Acţiunile celor doi finanţatori au acelaşi ecou în rândul fanilor, atât Gigi Becali, cât şi Adrian Mititelu fiind puternic contestaţi, suporterii cerându-le celor doi patroni să vândă echipa. Latifundiarul din Pipera le-a cerut susţinătorilor multe milioane de euro pentru a le pasa FCSB-ul, fără jucători, mai ales după ce a primit ameninţări cu moartea, mesaje scrise direct pe pereţii casei. Aşa cum era de aşteptat, nu s-a primit nicio ofertă. De partea cealaltă, înjurată non-stop, familia Mititelu a precizat că se gândeşte la cedarea echipei, dar nu înainte de a o salva de la retrogradare.

Patronii celor două cluburi mai au ceva în comun, problemele cu legea, sunt infractori condamnaţi pentru mai multe fapte penale. Gigi Becali a primit mai mulţi ani de închisoare pentru fapte de corupţie şi pentru dare de mită şi fals, petrecând aproape 2 ani după gratii. Adrian Mititelu a intrat în închisoare fiind condamnat pentru evaziune fiscală, din cauza transferului lui Mihai Costea la FCSB, între timp primind o nouă condamnare, pentru cinci ani, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Când a fost încătuşat, Gigi Becali i-a sărit în apărare: „Nu-i normal să-l bage la puşcărie pe Mititelu”.