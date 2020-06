Trump, preşedintele şunculiţă: Cât e de expus la COVID din cauza grăsimii

Din ziua în care pandemia de coronavirus a lovit America, Donald Trump s-a aflat în tabăra celor care au minimalizat periculozitatea bolii COVID-19, care a făcut peste 374.000 de victime, în întreaga lume.

Peste 106.000 dintre aceste decese s-au înregistrat în SUA, însă, chiar şi aşa, Trump tratează subiectul coronavirusului cu detaşare. Ceea ce i-a adus critici vehemente, dar şi o avertizare, mai ales că au fost mulţi politicieni care au contractat noul coronavirus. Cazul premierului britanic, Boris Johnson, e elocvent, el fiind chiar internat la Terapie Intensivă!

Din dorinţa de a-l ironiza pe Donald Trump, preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, a avut o remarcă tăioasă la CNN care, imediat, s-a răspândit în mediul online.

Întrebată ce crede despre ideea lui Trump de a folosi tratamentul cu hidroxiclorochina, într-o tentativă de a se feri de noul coronavirus, Pelosi a spus: „E preşedintele nostru şi aş prefera să nu ia ceva care n-a fost aprobat de oamenii de ştiinţă, mai ales, considerând categoria de vârstă din care face parte şi, ca să spun aşa, categoria fizică din care face parte, a celor cu obezitate morbidă. Aşadar, nu cred că e o idee bună ce face“.

Imediat, Twitter-ul a explodat cu hashtag-ul #PresidentPlump (n.r. - preşedintele şunculiţă), iar CNN a încercat să afle dacă Trump, cu care se află în relaţii glaciale, suferă, într-adevăr, de obezitate morbidă.

Pentru început, jurnaliştii postului au încercat să definească ce înseamnă acest termen, folosind viziunea celor de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC). Şi, surpriză, CDC nici nu foloseşte termenul de „obezitate morbidă“. În schimb, se referă la obezitate, punând în această categorie persoane al căror indice de masă corporală depăşeşte 30 (modalitatea de calcul e disponibilă pe site-ul CDC). Iar aici, avem trei categorii de obezi:

*Cei cu indicele de masă corporală între 30 - 35

*Cei cu indicele de masă corporală între 35 - 40

*Cei cu indicele de masă corporală de peste 40

Abia cei care se află în această ultima categorie sunt catalogaţi ca suferind de obezitate „extremă“ sau „severă“. Ca să înţelegem cam ce dimensiuni trebuie să aibă un om ca să fie încadrat aici, vorbim despre un bărbat de 136 de kilograme, cu o înălţime de 1,82 de metri. În cazul unui astfel de individ, indicele de masă corporală ar fi de 41.

I s-a spus că trebuie să slăbească

Ceea ce nu e cazul lui Donald Trump, cel puţin, dacă ne luăm după cifrele sale din ultimul control medical, pe care l-a efectuat, în februarie 2019, sub supravegherea doctorului său personal, de la Casa Albă. Atunci, Trump a înregistrat o greutate de 110 kilograme, la o înălţime de 1,90 de metri. De aici rezultă un indice de masă corporală de 30.4, după sistemul de calcul al celor de la CDC. Altfel spus, Trump e la graniţa obezităţii, dar departe de a suferi de obezitate extremă. Ca să ajungă la o asemenea problemă medicală, Trump trebuie să aibă 145 de kilograme. Adică, vreo 35 de kilograme peste greutatea arătată de cântăr, la controlul medical din februarie 2019.

Chiar dacă Trump nu e atât de gras, pe cât a sugerat Pelosi, e clar că preşedintele are ceva kilograme în plus. Si nu e de mirare, având în vedere că e un gurmand şi un duşman al excerciţiilor fizice! De altfel, la controlul medical pe care l-a efectuat în 2018, sub supravegherea doctorului Ronny Jackson, acesta i-a transmis că trebuie să dea jos, cam 4 - 7 kilograme, şi să facă mişcare mai des. Drept replică, Trump a spus într-un interviu pentru „Reuters“: „Fac exerciţii. Adică, merg pe jos, din astea... Fac mai multe exerciţii, decât cred oamenii“.

Crede că sportul ne-ar epuiza „bateria“

Totuşi, Trump nu doar că e reticent, când vine vorba de sport, ci e chiar sceptic, în privinţa beneficiilor aduse de mişcare, după cum a şi recunoscut, în mod deschis. El face parte din categoria celor care sunt de părere că fiecare om se naşte cu o... „baterie“.

Acum câţiva ani, când a publicat un articol-portret despre Donald Trump, Evan Osnos a scris în „New Yorker“: „În afară de golf, Trump crede că orice alt tip de activitate fizică e dăunător, pentru că fiecare om are o baterie, cu resurse limitate de energie“. De aceea, orice fel de exerciţiu, în afară de mişcarea făcută în timpul partidelor de golf, e considerat de Trump o activitate care îţi goleşte, inutil, rezervele de energie, din bateria cu care te naşti.

Această teorie, în care crede preşedintele american, e explicată şi mai bine într-un pasaj din cartea „Trump Reveald“, care a fost publicată de reporterii „Washington Post“, Michael Kranish şi Marc Fisher.

„După colegiu, Trump, în mare parte, a renunţat la sport şi a ajuns să considere timpul dedicat practicării activităţilor sportive drept timp pierdut. Pentru Trump, corpul uman e ca o baterie, cu resurse limitate de energie, care pot fi epuizate, prin exerciţii fizice. De aceea, a renunţat la sport. Şi, când a aflat că John O'Donnell, unul dintre managerii săi de top din cazinourile pe care le deţine, a început să se antreneze pentru un triatlon, l-a certat imediat. <<O să mori tânăr, din cauza asta>>, i-a spus Trump“, scrie în cartea publicată de cei doi jurnalişti.

Cu această gândire, nu e de mirare că talia lui Trump continuă să crească: de la 107 kilograme în 2016, el a ajuns la 108,5 în 2019.

Dar, spre dezamăgirea lui Nancy Pelosi, în acest moment, Trump nu suferă de obezitate morbidă. E la 35 de kilograme de aşa ceva.

110 kilograme a avut Donald Trump, la ultimul control medical, pe care l-a efectuat la Casa Albă, în februarie 2019.

E fanul sportului urmărit din fotoliu

Chiar dacă nu face altceva, în afară de golf, în materie de activitate fizică, Trump e un mare fan al sportului urmărit în faţa televizorului sau din tribune. Ceea ce nu e de mirare, având în vedere veniturile uriaşe generate de audienţe şi de vânăzarea biletelor. E arhicunoscut că Trump judecă totul, din perspectiva banilor, ca orice om de afaceri. Tocmai de aceea, preşedintele a şi inclus redeschiderea sălior de fitness în prima etapă a relaxării restricţiilor, presa notând că prietenii săi din domeniu l-au convins să facă acest pas, din motive financiare. În plus, Trump insistă ca spectatorii să revină cât mai repede pe arene, când competiţiile se vor relua. În rest, săptămâna trecută, Trump şi-a mai atras nişte critici vehemente, când a ales să se relaxeze de Memorial Day, o zi în care sunt omagiaţi militarii americani care şi-au dat viaţa pentru ţara lor. În loc de o vizită la Pentagon sau la cimitirul Arlington, unde sunt înmormântaţi mulţi eroi de război, Trump s-a dus la clubul său de golf, la care nu mai ajunsese de mai bine de două luni. „Noi dorim ca viaţa să revină cât mai repede la normal. Abia aştept să vedem din nou spectatori la turneele de golf şi să se bucure de aceeaşi experienţă ca a mea“, a spus preşedintele american.