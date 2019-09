Surpriză colosală în tenisul feminin: Kim Clijsters revine în circuit! Câţi ani are acum şi când a jucat ultima data

Într-o perioadă în care jucătoarele din noul val, în frunte cu Andreescu, Gauff, Anisimova şi Vondrousova a început să strălucească din ce în ce mai mult, o fostă mare sportivă şi-a anunţat revenirea în circuit pentru 2020.

Vorbim despre Kim Clijsters (36 de ani), care a jucat ultima data într-o partidă de dublu-mixt la US Open 2012! Belgianca e însă obişnuită să se retragă, din când în când, pentru ca apoi să-şi facă revenirea în sportul de performanţă.

Clijsters s-a retras prima data în 2007, la doar 23 de ani, din cauza accidentărilor. A lipsit doi ani din circuit, perioadă în care s-a măritat, a făcut un copil şi a fost lovită şi de tragedia pierderii tatălui ei. A revenit în 2009 şi a scris istorie! Fără clasament WTA, ea a primit un wild-card din partea organizatorilor la US Open şi a câştigat turneul, devenind prima sportivă care a reuşit o astfel de performanţă. De asemenea, a devenit prima jucătoare de la Evonne Goolagong Cawley în 1980 încoace care a cucerit un Grand Slam după ce a născut

Clijsters a ajuns pentru prima data pe locul 1 mondial în 2003 şi ultima data a deţinut această poziţie în 2011. Per total, are 20 de săptămâni pe primul loc.

titluri de Grand Slam are Kim Clijsters în palmares: US Open 2005, 2009 şi 2010, plus Australian Open 2011.

Cum şi-a anunţat revenirea pentru 2020?

Astăzi, belgianca în vârsta de 36 de ani a dezvăluit că va juca, din nou, începând din 2020: „Nu simt că am ceva de demonstrat cuiva. E o provocare pentru mine. Unii prieteni vor să alerge un maraton, eu vreau să joc în continuare tenis. Ador sportul asta. Am încercat să stau aproape de el pe cât posibil, am ajutat la încălzirea jucătorilor, doar pentru a simţi racheta. Pasiunea încă există, întrebarea e dacă mai sunt capabilă să joc la nivelul pe care mi-l doresc“.

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH