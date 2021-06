Suntem ridicoli şi nici nu ne dăm seama: Ce ne spune înfrângerea ruşinoasă a naţionalei cu Georgia

Naţionala de fotbal a României s-a specializat în a ne demonstra că mereu e loc de mai rău! Iar discursul care a însoţit ultimele rezultate arată ce înseamnă să ai de-a face cu un grup de indivizi care n-au simţul ridicolului.

Pentru că, dacă eşecul istoric de miercuri seară, de la Ploieşti, cu Georgia, n-a fost un şoc suficient de mare pentru cei care au urmărit partida, atunci, cu siguranţă, aceştia au rămas cu gura căscată, după ce au văzut interviurile după meci. Tonul unor declaraţii penibile a fost dat de cuplul Andrei Ivan - Constantin Budescu.

*Andrei Ivan (atacant România): Au jucători foarte buni cei de la Georgia. Nu sunt o echipă slabă. Echipa noastră joacă foarte bine. Şi azi am jucat un fotbal foarte frumos. O să lucrăm pe parcurs şi sperăm să câştigăm cu Anglia.

*Constantin Budescu (atacant România): Eu zic că am făcut un joc bun, chiar şi în inferioritate numerică (n.r. - Florin Tănase a fost eliminat, în minutul 42). Am avut multe faze de poartă. Când nu jucam fotbal şi făceam 0-0, nu era bine, acum când jucăm fotbal, atacăm, dar pierdem, tot nu e bine.

După aceste declaraţii bulversante, demne de nişte jucători care au lăsat impresia că ori au văzut alt meci, ori n-au văzut scorul final de pe tabelă, a venit Mihai Stoichiţă - foto (şeful Comisiei Tehnice FRF) la interviuri. Şi a oferit alte declaraţii ridicole! De pildă, „Lippi“ a invocat faptul că Georgia e o naţională bătăioasă, pe care el o cunoaşte foarte bine pentru că a jucat contra ei, pe când era selecţioner, în Panama! Singura problemă e că Stoichiţă a avut, într-adevăr, această funcţie, acum 20 de ani. Iar Georgia de acum e o naţională de duzină, de lumea a treia, aflată pe locul 4 din 5, în grupa B a preliminariilor pentru Mondialul din 2022. În această serie, Georgia a reuşit să depăşească doar Kosovo, după primele trei partide în care a strâns un punct: 0-1 cu Suedia în deplasare, 1-2 cu Spania acasă şi 1-1 cu Grecia în deplasare.

Rădoi, mult bun simţ şi cam atât

Dacă de la fotbalistul român, pretenţiile au scăzut dramatic, în ultimii ani, din păcate, o dezamăgire a ajuns şi Mirel Rădoi. Un tip cu mult bun simţ - prin această calitate s-a remarcat de la începutul mandatului său de selecţioner - Rădoi a analizat înfrângerea cu Georgia, începându-şi discursul cu o afirmaţie neinspirată: „Glumind puţin, se pare că a devenit o obişnuinţă să pierdem. N-am ce să le reproşez jucătorilor, au avut o atitudine foarte bună“.

Pe lângă faptul că e inoportun să spui că te-ai obişnuit cu înfrângerile, e de neînţeles cum poţi afirma că jucătorii au avut o atitudine bună, la capătul unui meci pierdut, acasă, cu Georgia. Care vine după o altă înfrângere istorică, în premieră şi ea, în Armenia! Şi mai grav a fost că, la conferinţă, Rădoi a răbufnit, nerealizând parcă faptul că, în acest moment, rezultatele nu doar că nu-l ajută, dar chiar îl expun total, în faţa criticilor.

„Dacă lucrurile nu merg, atunci schimbaţi-mă pe mine, e mai simplu! N-am cum să mă schimb. Aţi fost mulţumiţi la naţionala de tineret, acum nu mai sunteţi, dar eu n-o să mă schimb, indiferent de ceea se va întâmpla. Indiferent de naţionala cu care vom juca, eu îmi păstrez aceleaşi principii. Când am venit la naţională, am anunţat că vreau să jucăm ofensiv“, a tunat Rădoi.

Din păcate, principiul la care face referire, privind jocul ofensiv pe care vrea să-l imprime la prima reprezentativă, deocamdată, nu se vede. Şi nu doar că nu jucăm un fotbal plăcut ochiului, dar avem şi o apărare cu carenţe mari. Dovadă şi faptul că, de când e Rădoi e selecţioner, echipa naţională a luat gol, în fiecare meci.

Doar Daum a avut un procentaj mai slab

Înainte de a se considera nedreptăţit de critici, Rădoi ar trebui să parcurgă şi cifrele de mai jos. Din care reiese că, în ultimii ani, un singur selecţioner a avut cifre mai slabe, comparativ cu el, în primele 12 partide ale mandatului. Vorbim despre neamţul Christoph Daum, cu un procentaj al victoriilor de doar 30%. Tocmai de aceea, Daum nici n-a apucat să ajungă la 12 meciuri la naţională, fiind pus pe liber de federaţie, după zece partide.

*Mirel Rădoi - 4 victorii, 2 egaluri, 6 înfrângeri (33,3%)

*Cosmin Contra - 7 victorii, 4 egaluri, 1 înfrângeri (58,3%)

*Christoph Daum - 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri (30%)

*Anghel Iordănescu - 6 victorii, 6 egaluri, 0 înfrângere (50%)

*Victor Piţurcă - 5 victorii, 5 egaluri, 2 înfrângeri (41,6%)

*Răzvan Lucescu - 5 victorii, 2 egaluri, 5 înfrângeri (41,6%)

Burleanu a tras semnalul de alarmă

Cel mai lucid discurs de după înfrângerea cu Georgia l-a avut Răzvan Burleanu (foto), preşedintele FRF. De obicei, un adept al limbajului de lemn, de această dată, şeful de la „Casa Fotbalului“ a tras un semnal de alarmă şi a admis că naţionala României e într-o situaţie alarmantă.

„Ar fi trebuit să arătăm cu totul altfel, în această seară. A fost o seară nereuşită, asta în mod cert putem să vedem. E rolul lui Rădoi să facă mai multe comentarii. E un regres, e categoric. Obiectivul e ca pentru luna septembrie să avem cel mai bun lot pentru această campanie de calificare (n.r. - la Mondiale)“, a spus Burleanu.

Iar punctul pe „i“ l-a pus Cosmin Olăroiu, prezent la Ploieşti, atunci când a fost întrebat despre perspectivele României de a ajunge la CM 2022: „Probabil, dacă am ajunge la Mondiale, ar fi datoritei şansei, în momentul acesta“.